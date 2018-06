Antonio Razzi | sul Nove le ' perle di saggezza' dell' ex Senatore

Razzi Vostri - il programma condotto dall'ex senatore Antonio Razzi : da stasera su Nove : Dal lunedì al venerdì appuntamento con l'Almanacco del giorno presentato da Antonio Razzi insieme a spin doctor Saverio Raimondo.

Razzi Vostri : Antonio Razzi approda sul Nove. Striscia quotidiana con Saverio Raimondo : Antonio Razzi Più sono strane, più sono vere. Dopo la mancata ricandidatura in Parlamento, l’ex senatore Antonio Razzi ha trovato il modo di ‘fare la grana’: stando in tv. Terminata l’esperienza come opinionista per Quelli che dopo il Tg su Rai2, dal 25 giugno prossimo l’ex parlamentare approderà a Discovery, sul Nove, con una nuova Striscia quotidiana in onda alle 21.20, dal lunedì al venerdì. Titolo: Razzi ...

