ANTICIPAZIONI Una Vita | puntate di luglio | Teresa scopre che Mauro è ancora vivo

Una Vita ANTICIPAZIONI : ELVIRA fa una scoperta sulla morte della madre! : A Una Vita sta per iniziare una storyline che avrà come protagonisti Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e sua figlia ELVIRA (Laura Rozalen). Quest’ultima infatti, nel corso dell’anniversario di morte della madre Mercedes, inizierà ad interrogarsi sulla “strana” Vita coniugale dei genitori e non capirà per quale ragione il Colonnello eviti sempre di parlare del giorno in cui ha perso sua moglie… Dando uno sguardo alle ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Cayetana vuole sbarazzarsi di Tirso - Leonor torna : Le ANTICIPAZIONI di Una Vita svelano che Cayetana è decisa a sbarazzarsi di Tirso, mentre Leonor fara' ritorno ad Acacias. La Sotelo non ha alcuna intenzione di mollare la presa e, ora che pensa di aver eliminato Mauro, si concentrera' sulla maestrina. La sua confidente sara' Ursula, che restera' incredula dopo aver ascoltato il suo piano: prima sedurra' Fernando, poi togliera' di mezzo l'innocente Tirso che, nel frattempo, fingera' di aiutare a ...

Una Vita ANTICIPAZIONI : cosa succederà entro METÀ LUGLIO 2018 : In queste settimane estive, la narrazione della telenovela Una Vita sta accelerando di parecchio per via delle “puntate extra” trasmesse su Canale 5; scopriamo insieme tutto quello che succederà nel quartiere di Acacias entro METÀ LUGLIO 2018 attraverso il post che ricapitola tutte le anticipazioni principali: Elvira bacia Maria Luisa! Durante i festeggiamenti del Carnevale, Elvira Valverde (Laura Rozalen) stupirà tutti i presenti ...

Una Vita : puntate 25-29 giugno e ANTICIPAZIONI spagnole : Una Vita, anticipazioni spagnole: Teresa si concede a Fernando Il matrimonio tra Teresa e Fernando prenderà presto una piega inaspettata a Una Vita. La Sierra presto deciderà di concedersi al marito. Inizialmente il ricordo di Mauro non permetterà a Teresa di aprirsi completamente con Fernando e il loro resterà un matrimonio bianco per molto tempo. Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che presto Teresa scoprirà che Mauro è ancora ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Diego scopre che suo padre è morto - Silvia rapita da Blasco : Grandi colpi di scena nelle nuove puntate di Una Vita, [VIDEO] la telenovela scritta da Aurora Guerra, trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame spagnole svelano che Diego scoprira' che suo padre è morto, mentre Silvia, la fidanzata di Arturo Valverde scomparira' misteriosamente. Una Vita ANTICIPAZIONI: Diego scopre che Jaime è morto Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, trasmesse a meta' giugno in Spagna, svelano ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita - l'aborto di Teresa : Le ANTICIPAZIONI di Una Vita non portano buone notizie: Teresa perdera' il bambino che porta in grembo. Nelle puntate ora in onda, Felipe ha comunicato alla Sierra l'ufficializzazione della morte di Mauro. Disperata, sulla sua tomba, la donna ha giurato al suo amore perduto di raggiungerlo presto, facendo intendere chiaramente l'intenzione di suicidarsi. Seppur consapevole di non essere ricambiato nei suoi sentimenti, Fernando è rimasto vicino ...

Una Vita - ANTICIPAZIONI : Tirso perde la vista : Una Vita Non c’è pace per Teresa, protagonista femminile di Una Vita, che è convinta di aver perso per sempre l’uomo che ama. Il piccolo Tirso, ovvero l’orfanello al quale si è affezionata, perderà la vista e la maestra deciderà di adottarlo insieme al marito Fernando. La storia di questa famiglia si rivelerà però molto drammatica, perchè il piccolo Tirso, nonostante un miglioramento iniziale della propria condizione, avrà un ...

UNA VITA - ANTICIPAZIONI puntata di lunedì 25 giugno 2018 : anticipazioni puntata 474 e 475 (prima parte) di Una VITA di lunedì 25 giugno 2018: Teresa dice a Cayetana e Fernando di aver visto Mauro in carne e ossa nella sua stanza. Fernando chiede alla Sierra di riprendere ad impartire lezioni al piccolo Tirso per cercare di superare la perdita di Mauro: alla fine Teresa acconsente. Mentre Tirso si trova a casa di Cayetana e Teresa per fare i compiti, ha un malore e perde la vista… Servante e ...

Una Vita ANTICIPAZIONI : MAURO è vivo e lo fa sapere a tutti : Negli scorsi giorni, i telespettatori di Una Vita hanno assistito al presunto omicidio di MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo): quest’ultimo, come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, fingerà per un determinato periodo di essere stato assassinato dalla criminale Elena Perez Casas (Esther Gimeno) ma ad un certo punto, anche grazie alla complicità di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), svelerà a Teresa Sierra (Alejandra Meco) di ...

UNA VITA/ ANTICIPAZIONI 22 giugno : Leonor è morta? Teresa tenta il suicidio : Una VITA, Anticipazioni 22 giugno: la donna ritrovata a Cordoba senza VITA è davvero Leonor? Teresa, disperata, tenta di togliersi la VITA, ma Cayetana...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 03:25:00 GMT)

Una Vita ANTICIPAZIONI 22 giugno 2018 : Celia riceve la conferma dell' annullamento del matrimonio con Felipe : Dopo il riavvicinamento seguito alla morte di Mauro, Celia, non è più certa di voler annullare il matrimonio.