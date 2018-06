Annunciata la seconda parte del tour di Emma per Essere qui | gli ultimi dettagli

optimaitalia

: Annunciata la seconda parte del tour di @MarroneEmma per Essere qui: gli ultimi dettagli - OptiMagazine : Annunciata la seconda parte del tour di @MarroneEmma per Essere qui: gli ultimi dettagli - POPCORNTVit : Golden Kamui: annunciata la seconda stagione anime! - _DrCommodore : Annunciata la seconda stagione di Uchuu Senkan Tiramisù - -

(Di lunedì 25 giugno 2018) LadeldiMarrone sta per arrivare. Ad annunciarlo è l'artista salentina che, sulla sua pagina ufficiale, ha fatto sapere dipronta per una nuova sessione di concerti che la vedrà protagonista a partire dal mese di febbraio. Ancora da definire le date dellanée che potrebbero arrivare molto presto.qui avrà quindi nuova vita sul palco, dopo i concerti cheha tenuto nel mese di maggio con data zero al Pala Arrex di Jesolo, per poi continuare con il Palalottomatica e tutti i maggiori palasport italiani. Lanée si è conclusa con l'ultimo concerto a Napoli, terminato in una valle di lacrime come testimoniato su Instagram dalla manager dell'artista. Il viaggio diqui è iniziato all'inizio del 2018, con il rilascio di L'Isola come primo singolo di presentazione del nuovo lavoro. L'album ha visto la luce il 26 gennaio scorso, ...