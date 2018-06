Anna Tatangelo a DM | «In questo particolare momento della mia vita ringrazio la mia

DOMENICO MODUGNO - UNA SERATA BELLA… NEL BLU DIPINTO DI BLU/ Anna Tatangelo e la cover di "Ma che freddo fa" : Una SERATA bella, nel blu DIPINTO di blu, DOMENICO MODUGNO verrà omaggiato nella prima SERATA di Rete4: ecco le anticipazioni e gli ospiti che canteranno le sue canzoni.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:15:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018/ Terza serata 24 giugno - i cantati : Ermal Meta - Irama e Anna Tatangelo : Wind Summer Festival 2018, cantanti oggi 24 giugno: Ermal Meta, Emma Marrone, Irama, Anna Tatangelo e Bianca Atzei tra i nomi sul palco a Piazza del Popolo.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 04:00:00 GMT)

“Ma quella è Anna”. Le foto rubate della Tatangelo con “lui” : Una storia che continua a tenere banco sui social, scatenando le fantasie tanto dei fan che sognano un ritorno di fiamma quanto di quelli che invece non vedono l’ora di vedere i due vip insieme a nuovi partner. Parliamo ovviamente, delle vicissitudini che hanno avuto come protagonisti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, arrivati a dirsi addio dopo tanti anni insieme. Una notizia che ovviamente aveva fatto il giro dell’etere ...

GIGI D'ALESSIO E Anna Tatangelo AVVISTATI DAI PAPARAZZI/ Fine della crisi? Insieme nella villa di lui... : GIGI D'ALESSIO e ANNA TATANGELO sono tornati Insieme? AVVISTATI nell'auto di lui, i due cantanti avrebbero passato la serata Insieme prima di fare ritorno nella loro vecchia casa...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:52:00 GMT)

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio paparazzati insieme : le foto della cena : Anna Tatangelo e Gigi D’alessio beccati dai paparazzi: le foto della serata trascorsa insieme Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme? Questa la domanda che i fan della coppia si stanno continuando a fare nell’ultimo periodo. Sulla questione, però, i diretti interessati non si sono ancora espressi pubblicamente. Tra i due, però, che sia […] L'articolo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio paparazzati insieme: ...

Anna Tatangelo e Gigi d'Alessio insieme grazie a Vasco Rossi? : Anna Tatangelo e Gigi d'Alessio hanno attirato moltissima attenzione sui social network, grazie alle storie pubblicate su Instagram di questi giorni. I due cantanti hanno infatti pubblicato delle ...

Anna Tatangelo : "Paparazzi? Li guardo e sto male per loro. Aspettano un mio passo falso..." : Anna Tatangelo è tornata a far parlare di sé per la sua carriera di interprete grazie al suo nuovo singolo Chiedere scusa che farà parte del suo nuovo album di inediti intitolato La fortuna sia con me.La cantante laziale, ovviamente, rimane sempre al centro del gossip, suo malgrado. Negli ultimi tempi, infatti, si è parlato molto della separazione, non si è ancora capito se temporanea o definitiva, dal compagno e padre di suo figlio ...

“Io so tutto”. Anna Tatangelo non ce la fa e vuota il sacco. “Gigi?”. E ci va giù pesante… : “Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella mia vita e ho voluto aspettare di mettere a posto tutti i tasselli prima di tornare con un qualcosa che non mi rappresentasse”, dopo un periodo lontana dalla musica Anna Tatangelo è tornata col singolo “Chiedere scusa” parte del nuovo disco “La fortuna sia con me”. Dopo aver riallacciato il rapporto con Gigi D’Alessio tanto che alcuni ipotizzano al ritorno di fiamma, la cantante ha assistito ...

Anna Tatangelo : «X Factor? Ci tornerei. Io assediata dai paparazzi - ma sto male per loro» : ROMA - ?Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella mia vita e ho voluto aspettare di mettere a posto tutti i tasselli prima di tornare con un qualcosa che non mi rappresentasse?, dopo un...

Anna Tatangelo in sala parto per la nascita della nipotina : “Sono svenuta dall’emozione” : Anna Tatangelo racconta su Instagram la nascita della nipotina e rivela: “Sono svenuta dall’emozione”. La cantante ha assistito al parto della sorella Silvia, che ha dato alla luce la piccola Sofia, ma l’emozione le ha giocato un brutto scherzo e la cantante è svenuta. L’artista di Sora ha documentato il lieto evento sulle Stories di Instagram, svelando tutto ciò che è accaduto durante questa giornata così ...

