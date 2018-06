Animali | blitz in Statale a Milano | condannati a 18 mesi tre attivisti

Milano - blitz Animali sta in Statale : attivisti condannati a un anno e 6 mesi : Tre attivisti dell'associazione animalista `Coordinamento Fermare Green Hill´ sono stati condannati dal Tribunale di Milano a un anno e sei mesi di carcere per avere occupato il dipartimento di ...

Blitz degli Animali sti tra le galline da uova : "Ecco cosa vuol dire allevate a terra" : Indagine di Essere animali in dieci stabilimenti di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, tre regioni che coprono quasi la metà della produzione nazionale: "In capannoni senza poter vedere la luce del sole, tra sovraffollamento e cannibalismo"

Allevamenti lager : maialini schiacciati e pulcini tritati. I reporter di FqMillenniuM nei blitz degli Animalisti : Scrofe immobilizzate in minuscole celle, maialini appena nati che muoiono schiacciati, galline che quasi soffocano stipate nelle gabbie. Siamo in aperta campagna, tra Lodi e Cremona, eppure questi animali non conoscono la luce del giorno. Le femmine sono macchine per produrre, i maschi devono diventare cibo nel più breve tempo possibile. Il mensile Fq Millennium, diretto da Peter Gomez, per il numero attualmente in edicola ha trascorso una notte ...