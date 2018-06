Animali : blitz in Statale a Milano - condannati a 18 mesi tre attivisti : Milano, 25 giu. (AdnKronos) – Sono stati condannati a 18 mesi gli attivisti del coordinamento che si resero protagonisti di un blitz alla Statale di Milano per liberare delle cavie. Per i tre attivisti del ‘Coordinamento Fermare Green Hill’ è arrivata da parte dei giudici di Milano la condanna in primo grado per avere occupato, il 20 aprile 2013, gli stabulari di Farmacologia dell’università milanese liberando 400 topi e ...

Blitz degli Animalisti tra le galline da uova : "Ecco cosa vuol dire allevate a terra" : Indagine di Essere animali in dieci stabilimenti di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, tre regioni che coprono quasi la metà della produzione nazionale: "In capannoni senza poter vedere la luce del sole, tra sovraffollamento e cannibalismo"