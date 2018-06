Andrè Gomes via dal Barca | la Lazio ci prova

Lazio - Acerbi vicino e spunta anche André Gomes : I biancocelesti pronti a chiudere per il sostituto di Stefan de Vrij. Intanto la società si guarda intorno anche per il dopo Milinkovic-Savic

Barcellona - André Gomes andrà via a fine stagione : TORINO - I titoli di coda dell'esperienza di André Gomes al Barcellona sono partiti virtualmente nella giornata di oggi. Secondo quanto riporta il quotidiano 'Sport', gli agenti del giocatore hanno incontrato la dirigenza blaugrana per mettere a fuoco le modalità della cessione che avverrà in estate. Il Barcellona ha messo in chiaro che il campione d'Europa ...