Ancora un dramma nei campi | si ribalta con il trattore e muore

Liverpool - dramma Karius. Kahn : "Ma il peggio deve Ancora venire" : Oggi è perfino peggio di ieri. Perché la sensazione d'imbarazzo non passa. La vergogna nemmeno, men che mai la delusione. Non era un incubo, ieri Karius ha davvero commesso due errori clamorosi che ...

Riforma pensioni/ Esodati - dopo la Legge Fornero il dramma dura Ancora per 6.000 persone (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Esodati, dopo la Legge Fornero il dramma dura ancora per 6.000 persone. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 maggio(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:06:00 GMT)

Il Capitano Maria : Vanessa Incontrada Ancora madre coraggio per un nuovo dramma in provincia : Il Capitano Maria Rai 1 punta ancora una volta sulla storia di una madre sola, su una donna che deve coniugare la vita privata con quella professionale, che decide di trasferirsi per cominciare una nuova vita e proteggere i figli dal pericolo. E dopo Un’Altra Vita e Scomparsa torna a farlo con Vanessa Incontrada, che nel frattempo è stata madre anche in Non Dirlo al mio Capo e La Classe degli Asini: la nuova fiction in partenza stasera, Il ...