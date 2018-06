Anci-Cal | 60mln per comuni indebitati

Calcio - Mondiali 2018 : la FrAncia sfida Eriksen e compagni per blindare il primo posto - Danimarca al bivio decisivo : Un punto a testa per raggiungere a braccetto l’obiettivo. Ma le insidie sono dietro l’angolo e tutto può ancora succedere per Francia e Danimarca, impegnate domani, martedì 26 giugno, nell’ultima partita del gruppo C dei Mondiali 2018 in Russia. Alle ore 16.00 allo stadio Luzniki di Mosca le due compagini, che occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nel girone, hanno tutto l’interesse a giocare a viso aperto ...

F1 – Hamilton entusiasta - Verstappen contento e Raikkonen felice della rimonta : le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gp di FrAncia : Hamilton, Verstappen e Raikkonen parlano dopo la gara sul circuito intitolato a Paul Ricard: le impressioni a caldo dei piloti Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un sorpasso magnifico. ...

F1 - Hamilton scalza Vettel e si riprende la leadership : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di FrAncia : Il pilota della Mercedes vince il Gp di Francia e sale nuovamente in testa alla classifica piloti, Vettel paga il contatto al via con Bottas Anonimo in Canada, devastante in Francia. Cambia il continente e cambia anche Lewis Hamilton, splendido sul circuito francese che torna ad ospitare la Formula 1 dopo quasi vent’anni. Il campione del mondo piazza il suo vessillo su Le Castellet e si riprende la vetta della classifica piloti, scalzando ...

Bianda alla Roma / Calciomercato - Monchi ha preso in FrAncia il nuovo Varane : Bianda alla Roma, Calciomercato: il direttore sportivo spagnolo Monchi ha preso in Francia quello che viene considerato il nuovo Varane. Arriva dal Lens il difensore centrale classe 2000.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:40:00 GMT)

F1 - GP FrAncia 2018 : perché la gara inizia più tardi? Orario condizionato dai Mondiali di calcio… : Oggi domenica 24 giugno si disputa il GP di Francia 2018, tappa del Mondiale 2018, ma state ben attenti all’Orario di partenza della gara. Anche se siamo in Europa, infatti, lo start non sarà previsto alle ore 15.10 come ci hanno abituato in questa stagione. La FIA ha infatti deciso di sfruttare al meglio i buchi di palinsesto lasciali liberi dai Mondiali 2018 di calcio: oggi sono previste tre partite in Russia, ma tra la fine di ...

F1 – Hamilton - Bottas e Vettel a caldo : le impressioni dei piloti più veloci dopo le qualifiche del Gp di FrAncia : Le parole di Hamilton, Bottas e Vettel subito dopo le qualifiche del Gp di Francia sul circuito Paul Ricard Sul circuito Paul Ricard, Lewis Hamilton torna a fare quello che gli riesce meglio fare: il britannico segna il tempo più veloce ed è poleman del Gp di Francia. È la 75ª pole position per il pilota dalle frecce d’argento, che partirà domani affiancato in prima fila da Valtteri Bottas, segnando così la seconda doppietta Mercedes di ...

Il Ct della nazionale di calcio femminile fissa obiettivo a FrAncia 2019 : “Abbiamo iniziato a settembre con un sogno e lo abbiamo realizzato, ora cercheremo di migliorare per andare al Mondiale con un altro sogno: quello di provare a passare almeno il primo turno”. Lo dice il ct della nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini, a un incontro alla stampa estera a Roma, per parlare della qualificazione della nazionale femminile ai prossimi Mondiali di Francia 2019 e della crescita del calcio ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : la prima giornata si chiude con le vittorie di Spagna e FrAncia dopo il pareggio dell’Italia : La prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona è stata caratterizzata dai primi incontri del torneo di Calcio a cui partecipano dieci nazionali under 18 del Mare Nostrum. Oggi si sono giocate le prime partite dei 3 gironi: Italia-Marocco, Francia-Turchia e Algeria-Spagna. Partiamo dalla partita che ci coinvolge maggiormente, nella quale gli azzurrini guidati dal CT Daniele Franceschini hanno pareggiato 2 a 2 contro i campioni in ...

Instagram lAncia IGTV - la app tv per condividere video verticali di un'ora : Dopo aver raggiunto e superato il miliardo di iscritti, i gestori di Instagram hanno deciso di creare una piattaforma dedicata ai video. Il suo nome è IGTV ed è stato annunciato nella giornata di ieri, 21 giugno, all'interno della famosa applicazione di foto. Una vera e propria rivoluzione per Instagram che, con l'avvento delle storie, ha registrato un boom di iscrizioni. La particolarità del nuovo portale pare sia la durata dei video e il ...

Calcio - Russia 2018 : FrAncia-Perù 1-0 : 18.55 La Francia batte 1-0 il Perù e va agli ottavi di finale.Sudamericani eliminati Perù manovriero nelle fasi iniziali,ma Francia pericolosa con Griezmann e Pogba.Al 22' occasione per Guerrero,ma respinge Lloris.Il gol francese arriva al 34' con Mbappé,innescato da un tiro di Giroud. Nella prima parte della ripresa il Perù fa il massimo sforzo con tentativi di Carrillo e Advincula.La Francia resta sorniona e mira a condurre il risultato in ...

Calcio LIVE - FrAncia-Perù in DIRETTA – Mondiali 2018 in tempo reale : Oggi giovedì 21 giugno si gioca Francia-Perù, match valido per i Mondiali 2018 di Calcio. Partita cruciale per le sorti del gruppo C dopo il pareggio per 1-1 tra Australia e Danimarca. Da una parte i favoriti Galletti guidati da Dembelé, Pogba, Griezmann mentre dall’altra gli Incas guidati da Guerrero. Si preannuncia una partita molto accesa e vibrante. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-Perù, match valido per i Mondiali 2018 di ...

Instagram ha 1 miliardo di utenti. E lAncia la sfida a YouTube con IGTV - app per i video verticali : La forza di Facebook, il colosso dei social network guidato da Mark Zuckerberg non si basa solo sull’enorme successo che la piattaforma è riuscita ad ottenere nel mondo superando i 2 miliardi di utenti attivi ed espandendosi in molti settori diversi, ma anche sulle acquisizioni di rilievo che la società è riuscita a portare a termine nel corso degli anni. Prima ancora di WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, una delle ...

