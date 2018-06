Anche Trump ha una nuova ricetta contro i clandestini | ignorare i tribunali

Migranti - Anche Ivanka Trump contro divisione genitori-figli : New York, 20 giu. , askanews, Ivanka Trump non ha commentato pubblicamente la politica della 'tolleranza zero' sull'immigrazione irregolare che sta provocando la separazione dei bambini dai genitori al confine tra Stati Uniti e Messico, ma ha manifestato il suo dissenso al ...

Melania critica Trump su linea dura migranti : governi Anche con cuore | : Attraverso la sua portavoce la first lady fa sapere che "odia vedere bambini separati dalle loro famiglie", in riferimento ai 2mila bimbi divisi dai genitori alla frontiera con il Messico . anche l'...

Melania e Donald Trump sempre più divisi. Anche in politica : Per la prima volta Melania Trump critica l’operato politico del marito Donald, Anche se indirettamente. La First Lady: “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma immigratoria di successo”. Questo è quanto ha dichiarato tramite la sua portavoce Stephanie Grisham alla Cnn. Melania si riferisce al caso dei 2000 bambini separati al ...

Usa - immigrazione : Melania critica Trump - «governare Anche col cuore» : Melania scende in campo per la prima volta su una questione politica criticando indirettamente il marito per la linea dura contro gli immigrati al confine col Messico. La first lady «odia...

Melania critica Trump su linea dura migranti : governi Anche con cuore - : La first lady scende in campo per la prima volta su una questione politica. E, attraverso la sua portavoce, fa sapere che "odia vedere bambini separati dalle loro famiglie", in riferimento ai 2mila ...

Nucleare - Trump dopo Kim ora accarezza Anche l'Iran : Il resto è materiale buono solo per i fotografi e le notizie di cronaca. Che vengono puntualmente smentite il giorno dopo. Gli allarmatissimi esperti israeliani , fonte 'Debka', sono convinti che ...

Summit fra Trump e Kim Jong-Un - Rodman in lacrime : “Anche merito mio! Io minacciato di morte perchè…” [VIDEO] : Intervistato dopo il Summit fra Trump e Kim Jong-Un, l’ex cestista dei Chicago Bulls e attuale ‘mediatore’ fra le due nazioni, Dennis Rodman, è scoppiato a piangere in diretta tv Donald Trump e Kim Jong-Un si sono finalmente incontrati. I due leader rispettivamente di USA e Corea del Nord, hanno avuto un colloquio storico, un faccia a faccia che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Il merito di questo incontro va dato ...

Kim Jong Un ha portato all'incontro con il presidente Trump Anche il suo gabinetto personale : C'è un oggetto che Kim Jong Un non dimentica mai di portare con sé: il suo wc personale. Il leader nordcoreano non ha mancato di portarlo neanche all'importante summit con Donald Trump per il disarmo nucleare. La curiosità è stata rivelata dal giornale della Corea del Sud, Chosun Ilbo. A quanto pare, non sarebbe comunque l'unico vezzo del dittatore.Secondo l'indiscrezione, Kim non viaggerebbe mai senza un gabinetto ...

G7 - tutti contro Trump. Merkel : deprimente il ritiro via tweet. E critica Anche Conte : Infine arriva anche la risposta di Trudeau: 'L'accordo storico che abbiamo concluso al G7 favorirà la prosperità dei cittadini e l'economia, proteggerà la democrazia, preserverà l'ambiente e ...

G7 - in Canada Trump contro tutti. Macron : 'Accordi Anche senza Usa' : I leader di Canada, Giappone, Francia, Germania, Italia e Regno Unito sono pronti allo scontro, sull'onda dei timori per gli effetti della politica 'America First' sull'economia mondiale. Dopo il ...

Dazi - Trump fa scattare la tagliola Anche su Canada - Messico e UE : Teleborsa, - Il dado è tratto. Trump ha fatto scattare i Dazi anche per Canada, Messico ed Unione Europea , a partire dalla mezzanotte. Lo ha annunciato il ??segretario al Commercio Wilbur Ross . Le ...

Dazi - Trump fa scattare la tagliola Anche su Canada - Messico e UE : Il dado è tratto. Trump ha fatto scattare i Dazi anche per Canada, Messico ed Unione Europea , a partire dalla mezzanotte. Lo ha annunciato il ??segretario al Commercio Wilbur Ross . Le nuove tariffe ...

Arrivano i dazi. Atteso l'annuncio di Donald Trump Anche contro l'Ue - la questione domina il G7 : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende annunciare già nelle prossime ore l'imposizione di dazi sull'importazione di acciaio e alluminio da Canada, Messico e Unione europea. Lo scrive il Washington Post citando tre fonti informate. La misura potrebbe avere effetto già a partire da domani.Un accordo dell'ultimo minuto è ancora possibile anche se improbabile, dicono le fonti. Gli Stati Uniti, che accusano i 28 ...

Coree : ipotesi Anche Moon a Singapore per summit Trump-Kim : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve