Amministrative | Mulè | coalizione centrodestra è modello vincente | M5S punito

sportfair

(Di lunedì 25 giugno 2018) Roma, 25 giu.(AdnKronos) – ‘Davanti a dati così netti, di fronte a una valanga di consensi e di fiducia per ilda parte degli elettori tanto da far parlare a ragione di vittorie ‘storiche’, l’unica analisi possibile porta alla constatazione di undibasata su credibilità e competenza. Complimenti e auguri dunque a tutti i nostri candidati e alle grande affermazione di Forza Italia”. Lo afferma in una nota Giorgio, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi azzurri di Camera e Senato.“Con i ballottaggi di ieri – prosegue– l’Italia esce finalmente da una campagna elettorale permanente. Il nostro Paese attende ora, finalmente, risposte dal governo. E se sull’immigrazione possiamo guardare a una svolta quantomeno nell’approccio alla questione, tutte le altre ...