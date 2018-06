Amministrative | Martina | no a superamento Pd | dem guidino progetto più largo

Amministrative : Martina - destra sempre più aggressiva - servono risposte nuove : Roma, 25 giu.(AdnKronos) – ‘C’è una nuova destra in campo, sempre più aggressiva, che fa di alcuni temi come quello della sicurezza dei cavalli battaglia. Dobbiamo metterci al lavoro per cambiare tanto di noi. Dobbiamo costruire risposte nuove”. Lo dichiara il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, ospite a Circo Massimo su Radio Capital. L'articolo Amministrative: Martina, destra sempre più aggressiva, servono ...

Amministrative : Martina - sconfitta netta - ora ricostruire tutto : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – ‘è una sconfitta netta, che pesa parecchio come quella in Toscana e in alcune realtà dell’Emilia Romagna. Ci sono segnali che dobbiamo valorizzare come la vittoria a Termoli, Siracusa, Ancona e Brindisi, segnali utili che non cambiano però il segno inequivocabile della sconfitta. Sicuramente nelle ex regioni rosse c’è una forte domanda di cambiamento che noi dobbiamo comprendere, e le elezioni ...

DIRETTA / Elezioni Amministrative 2018 - Martina attacca Salvini : 'Se ne frega delle regole elettorali' | Previsioni voto - affluenza LIVE - ... : Elezioni Comunali 2018: Lega avanti nei sondaggi, arretra il M5S, tiene il PD mentre FI trema 10 giugno 2018 DIRETTA / Governo: Giorgetti premier e Cottarelli Ministro dell'economia? - Al voto a ...

Amministrative - Di Maio 'Governo sarà dalla parte dei sindaci M5S'. Martina 'Hai il dovere di servire tutti i Comuni' : Una frase pronunciata in un video su Facebook. Una dichiarazione che in pochi minuti suscita stupore e poi irritazione in tutta l'opposizione. 'I cittadini italiani decideranno se mandare al ...

Amministrative - Di Maio : ‘Sindaci M5s avranno governo da loro parte’. Meloni : ‘Ricatto’. Martina : ‘Dovete servire tutti’ : “Avere sindaci del M5S vuol dire avere sindaci che avranno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in un video su facebook, in cui dopo aver parlato delle crisi aziendali da affrontare ha fatto il suo in bocca al lupo ai candidati primi cittadini del Movimento nei Comuni che vanno al voto domenica. ...

Amministrative : domani Martina a Messina per Saitta : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – Rush finale per la campagna elettorale in Sicilia. Dopo l’ex premier Paolo Gentiloni, atteso nel pomeriggio, alle 16.15 a Santa Maria Alemanna, domani a Messina, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Antonio Saitta, arriverà anche il segretario nazionale del Pd, Maurizio Martina. Il leader dem incontrerà iscritti e giornalisti alle 17 nella sede del comitato del candidato sindaco, in ...