Amministrative | la vittoria di Salvini mette in difficoltà anche gli alleati

Amministrative - Pd : 'Vittoria netta a Ponte Buggianese - sconfitta senza appello a Pescia' : Questo modo di interpretare la politica deve tornare a essere nostro, in ogni realtà. Pescia è una storia a sé e per questo impone una riflessione approfondita, che condurremo all'interno del nostro ...

Elezioni Amministrative 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Forza Italia verso la vittoria a Catania : Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Nei capoluoghi di provincia terminano il loro mandato 14 sindaci di centrosinistra, 3 di centrodestra, 1 dei Cinque Stelle e 2 civici. Il dato definitivo dell’affluenza è 61,19%, in calo rispetto al 67,23% della ...