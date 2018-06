American Express festeggia la sentenza della Corte Suprema

Prezzi dei biglietti per Shawn Mendes a Bologna e Torino - al via le prevendite con American Express e Shawn Access : Al via da mercoledì 16 maggio le prevendite dei biglietti per Shawn Mendes a Bologna e Torino, le due uniche date di concerti in programma per il 2019. Il cantante canadese torna nel nostro Paese per presentare il nuovo progetto discografico Shawn Mendes: The Album, in uscita il 25 maggio. Shawn Mendes sarà in Italia per due date tra Bologna e Torino: il 23 marzo si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), mentre il 24 marzo sarà ...