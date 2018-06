Ambiente | l’Arcipelago toscano senza plastica all’attenzione di Bruxelles

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) L’Europa si interessa al progetto pilota“Arcipelago pulito”, lanciato a marzo e che vede una cooperativa di pescatori di Livorno impegnata nella raccolta delle plastiche disperse in mare e tirate su dalle reti. L’esperimento, che ambisce a far da apripista e diventare un modello, sarà infatti presentato martedì 26 giugno al Parlamento europeo di, in particolare ai referenti che si occupano die trasporti, anche per individuare eventuali forme di finanziamento. A margine dell’evento pubblico, in programma dalle ore 18 alle 20, l’europarlamentare Simona Bonafè, promotrice dell’iniziativa, e l’assessore alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli incontreranno il commissario all’dell’Unione europea Karmenu Vella. Un incontro con la stampa è previsto alle 17.45, nella sala Asp 3H1. Finora i ...