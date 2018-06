Ambiente | Costa | “Autobus elettrici contro lo smog”

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) Sbloccare “un fondo a rotazione dalla Cassa depositi e prestiti per acquistare autobuse dotarli delle necessarie infrastrutture di rifornimento” per ridurre lo smog nelle aree del Paese dove il problema è più sentito. E’ uno dei modi in cui il ministro Sergiovuole affrontare il problema dell’inquinamento dell’aria, per il quale l’Italia e altri Paesi europei sono stati deferiti in Corte di giustizia Ue. Dare i veicolialle “città che ne hanno più bisogno – ha dettoparlando con i giornalisti a margine del Consiglio in Lussemburgo – sarebbe un passo concreto” anche per “cominciare a fermare la procedura di infrazione dimostrando con i fatti che si e’ iniziato un percorso”. L'articolo: “Autobuslo smog” Meteo ...