Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – Cinque giorni per analizzare il cambiamento climatico, l'inquinamento ambientale ma anche le possibili soluzioni offerte dalla ricerca. E' questo l'intento della Summer School 'Climate change and environmental pollution and restoration' organizzata dall'Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con Eni, da oggi fino al 29 giugno.

Ambiente : al via Summer School Eni-Unipa - 5 giorni su cambiamenti climatici (2) : (AdnKronos) – “Vorrei considerare questa scuola un punto di partenza ma anche un primo risultato a cui farne seguire altri – ha sottolineato il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari – Il taglio che la Summer School vuole avere è non solo teorico. L’obiettivo è illustrate le ricerche compiute sui cambiamenti climatici, sull’inquinamento ambientale ma anche le ricadute pratiche. Qui ci sono ...

Ambiente - ministero “plastic free” : al via la campagna : Un video per lanciare l’hashtag “Io sono Ambiente” e una sfida “plastic free” anche al presidente della Camera e al ministro del Lavoro. “IosonoAmbiente – ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – deve diventare un mantra”. L’hashtag accompagnera’ ogni campagna del ministero. “Io sono Ambiente – dice nel video il ministro – ma ...

Ambiente - al via la Campagna Mosaico Verde : 300mila alberi in 3 anni : Una grande operazione di rimboschimento nazionale che coinvolge enti pubblici e aziende su un progetto condiviso di adattamento ai cambiamenti climatici. E’ la Campagna Nazionale Mosaico Verde, presentata questa mattina, presso l’Acquario Civico di Milano. Obiettivo: piantare 300.000 nuovi alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi esistenti nei prossimi tre anni. Ideata e promossa da AzzeroCO2 e LegAmbiente, Mosaico Verde nasce ...

Ambiente - GIORNATA MONDIALE OCEANI / allarme dell'Onu : salviamo gli oceani dalla plastica : In Italia l'Ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, ha organizzato un evento che vedrà i volontari impegnati a ripulire laguna e canali. Pescara, Reggio ...

Parco Costa Teatina - il WWF invia lettere al premier Conte e neo ministro all'Ambiente Costa : Chieti - inviata ieri una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al ministro Sergio Costa Nel testo, indirizzato per conoscenza pure al presidente Mattarella, si ricordano gli appelli del 2016 e del 2017, firmati anche da altre associazioni ambientaliste, del tutto ignorati da Renzi e Gentiloni Il Parco Nazionale della Costa Teatina è stato istituito dall’articolo 8 comma 3 della legge 23.03.2001 n°93 “Disposizioni in ...

'Via la carne e i latticini per ridurre l'impatto sull'Ambiente.' Lo dice una ricerca di Oxford - : Molti attivisti e vegani lo sostenevano già da tempo, ma, adesso il sostegno della scienza a quelle che fino a poco fa sembravano solo teorie di pochi. La carne e i latticini sono infatti alimenti ...

''Via carne e latticini per ridurre l'impatto sull'Ambiente'' : Il grafico mostra l'impatto ambientale di 9 prodotti animali e 6 vegetali da un campione di circa 9.000 aziende agricole in tutto il mondo. , Credit: Joseph Poore, Condividi I ricercatori hanno preso ...

Acque reflue - il Ministro dell’Ambiente : avviati 124 interventi : Le multe comminate oggi dalla Corte di Giustizia europea all’Italia sul trattamento delle Acque reflue sono “più che dimezzate rispetto all’orientamento di 6 anni fa”, a testimonianza “che da parte del Governo Italiano si e’ lavorato (e si continua a lavorare) per superare le inadempienze di fronte all’Europa e, soprattutto, per migliorare significativamente i servizi di depurazione delle Acque ove sono ...

Ambiente - Enea : al via la prima Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare : Enea, unico membro italiano e rappresentante del mondo della ricerca nel Gruppo di Coordinamento della Piattaforma Europea per l’Economia Circolare ECESP, ha promosso la realizzazione della Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare (ICESP), che, in analogia con ECESP, si configura come un network di network ed ha l’obiettivo di creare un punto di convergenza nazionale sulle iniziative, le esperienze, le criticità, le prospettive e le ...

Ambiente : tornano i Luoghi del Cuore - al via censimento Fai 2018 : Milano, 30 mag. (Adnkronos) – Un voto per salvare i propri Luoghi del Cuore. Parte oggi la nona edizione del censimento nazionale promosso dal Fai-Fondo Ambiente Italiano e da intesa Sanpaolo che, fino al prossimo 30 novembre, darà la possibilità di donare una nuova vita a Luoghi d’arte e natura bisognosi di cure. L’iniziativa, nata nel 2003, ha coinvolto finora 35mila Luoghi in 6mila comuni italiani, per un totale di 5milioni ...

Ambiente : tornano i Luoghi del Cuore - al via censimento Fai 2018 (2) : (Adnkronos) – Già più di cento i comitati e i Comuni che nei primi mesi di quest’anno hanno preso contatto con il Fai per prepararsi a raccogliere voti: ci sono piccoli beni che rivestono un valore speciale per la loro comunità, molti beni rimasti lesionati a causa del terremoto e ci sono anche grandi edifici il cui recupero è reso difficile anche dalla necessità di attribuirgli una nuova destinazione d’uso, come l’ex ...

Ambiente - Toscana : tutela dell’acqua dall’inquinamento - via libera alla legge : Nuovo intervento normativo in tema di tutela delle acque da inquinamento, in particolare nella parte relativa agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali. La Regione Toscana ha predisposto un testo per equiparare i limiti di emissione imposti dalla normativa nazionale per gli impianti superiori ai 2mila abitanti equivalenti. Come illustrato in Aula dal presidente della commissione ...