Alzheimer | la causa potrebbe essere il virus dell’herpes

(Di lunedì 25 giugno 2018) Ladell’ildell’herpes. A svelarlo uno studio che getta una nuova luce sulla ricerca di una cura al male del secolo. Lo studio scientifico, pubblicato sulla rivista Neuron, è stato realizzato da un team di studiosi della Icahn School of Medicine at Mount Sinai, a New York. Gli esperti hanno analizzato un ampio campione di tessuti cerebrali provenienti da ben tre banche dati differenti e prelevati a persone affette da. Le analisi hanno evidenziato una presenza abbondante didella famiglia dell’herpes nel cervello degli individui malati. Questo dimostra cheesserci uno stretto legame fra la loro azione e l’insorgenza di questa malattia. “Non penso che si possa dire se gli herpessiano unaprimaria dell’– ha sottolineato al Guardian, Joel Dudley, genetista a capo della ricerca ...