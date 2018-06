Alluvione in Thailandia | 12 ragazzi intrappolati in una grotta

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) Una squadra di calcio giovanile è intrappolata in unaallagata nel nord della: i soccorritori hanno raggiunto il luogo in cui si ritiene siano bloccati ie il loro allenatore, secondo quanto reso noto dal vice governatore della provincia di Chiang Rai. I– tra gli 11 e i 16 anni – sono entrati con il loro allenatore nella caverna di Tham Luang, in un parco nazionale al confine con Myanmar e Laos: forti piogge monsoniche hanno colpito la regione e lasi è riempita velocemente d’acqua. L’operazione di salvataggio è iniziata sabato sera ed è ancora in corso, ma nel frattempo il livello delle acque è aumentato drammaticamente. L'articoloin: 12in unaMeteo Web.