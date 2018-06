Alilauro | al via dal 27 giugno Cilento Blu Archeolinea

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Con la prima partenza prevista mercoledì 27prenderà il via la stagione 2018Blu/, il servizio di collegamento marittimo lungo la costa Campana espletato dal gruppo Lauro in collaborazione con la Regione Campania. Il progetto di mobilità alternativa via mare prevede l’ implementazione dei collegamenti marittimi mettendo in relazione la fascia costiera cilentana con le città di Napoli e Salerno, la costiera Amalfitana, le aree Flegree e Vesuviane e l’ isola di Capri. Le vie del mare rappresentano l’ occasione per la riqualificazione di intere fasce costiere, per promuovere forme di mobilità alternative all’auto privata e favorire la valorizzazione e lo sviluppo dell’attività turistica regionale. ‘I servizi di trasporto marittimo consentono un più agevole accesso alle mete turistiche sul mare ...