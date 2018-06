Alilauro : al via dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea : Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Con la prima partenza prevista mercoledì 27 giugno prenderà il via la stagione 2018 Cilento Blu/Archeolinea, il servizio di collegamento marittimo lungo la costa Campana espletato dal gruppo Lauro in collaborazione con la Regione Campania. Il progetto di mobilità alternat

Alilauro : al via dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Con la prima partenza prevista mercoledì 27 giugno prenderà il via la stagione 2018 Cilento Blu/Archeolinea, il servizio di collegamento marittimo lungo la costa Campana espletato dal gruppo Lauro in collaborazione con la Regione Campania. Il progetto di mobilità alternativa via mare prevede l’ implementazione dei collegamenti marittimi mettendo in relazione la fascia costiera cilentana con le città di ...

Alilauro : al via dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea (2) : (AdnKronos) – ‘I vantaggi dell’inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, in quanto si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti (nelle ore di traffico intenso) abbattendo di oltre il 40% i costi (carburante e pedaggi, senza contare i parcheggi) e contribuendo così a salvaguardare ...