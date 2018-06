Albano e Romina si risposano? Loredana Lecciso | “Io lo escluderei”

La nuova vita di Loredana Lecciso : da Uomini e donne alle nozze bis di Albano e Romina : Loredana Lecciso racconta la sua nuova vita dopo la fine della storia con Albano Carrisi. La bella pugliese confida a "Un Giorno da Pecora" il suo...

Albano - tra Romina e la Lecciso spunta Madre Mia : le ultime notizie : Albano: “Quando conobbi Romina, mia mamma non era contenta. Si arrese solo dopo il matrimonio” Le ultime notizie su Albano e Romina Power provengo dritte dritte da una recente intervista rilasciata dal cantante. Interpellato da Il Giornale, il cantautore di Cellino San Marco replica così alla domanda “Le sue turbolenze familiari fanno ancora parlare. Cosa dice […] L'articolo Albano, tra Romina e la Lecciso spunta Madre ...

Albano Carrisi - lo schiaffo a Romina Power e Loredana Lecciso : 'Chi è l'amore più grande della mia vita' : Né Romina Power né Loredana Lecciso : la donna che ha rubato il cuore di Albano Carrisi è un altra: mamma Jolanda , 95 anni. 'È lei l'amore più grande della mia vita', ha ammesso il cantante di ...

Albano e Romina protagonisti del grande schermo russo : Roberto Bolle lancia One Dance - SCOPRI Foto: Ipaagency Ghali, la mia musica come arma politica - LEGGI Lo showman e cantante più amato dalle donne, italiane e non, sembra avere le idee molto chiare. ...

Albano Carrisi - il retroscena su donna Jolanda : 'Non voleva che sposassi Romina' Video : Dopo alcuni giorni di silenzio Al Bano Carrisi è tornato a parlare [Video]. Alcune ore fa, il Maestro ha rilasciato una nuova intervista a Diva e donna, il periodico diretto da Silvana Giacobini. Il salentino ha parlato molto di donna Jolanda, della figlia Ylenia e del suo nipotino Kay. E a proposito della madre, il cantautore ha affermato che quest'ultima è la base della sua famiglia ma soprattutto testimone di novant'anni di storia ...

Gossip - Albano e Romina di nuovo sposi? La reazione di Loredana Lecciso : Sul web ormai da qualche giorno rincorre la voce di un possibile matrimonio tra Albano Carrisi e Romina Power. Sono tanti ormai i fan che sperano in un eventuale ritorno di fiamma da parte dei due ex coniugi, ma adesso addirittura secondo alcune voci sembra che i due siano in procinto di pronunciare di nuovo il loro si. Al momento, però, entrambi gli artisti non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito, se non le parole detta ...

Fiori d'arancio per Albano e Romina? Video : Domenica 10 e 17 giugno su Rete 4 verra' trasmesso il docu-fiction 'Madre mia', documentario sulla famiglia Carrisi dedicato alla madre di Albano oggi novantacinquenne. L'artista pugliese non ha mai nascosto [Video] il grande amore per la signora Jolanda perno della sua famiglia e definita dal figlio 'l'origine del mio mondo'. La fiction-documentario racconta la vita della famiglia Carrisi e di un giovane Albano che lascia la Puglia e si reca a ...

“Hanno deciso!”. Albano e Romina - la news è da capogiro. I beninformati sono certi e dalle pagine del gossip spifferano tutto : una scelta senza precedenti : Albano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie che hanno fatto letteralmente sognare i fan negli anni Ottanta. La musica li aveva uniti, poi la tragica scomparsa della primogenita Ylenia ha iniziato a sfaldare il loro rapporto, poi sfociato nella separazione e poi nel divorzio. Nel 1998 Al Bano ha iniziato una lunga relazione con Loredana Lecciso. Relazione chiusa definitivamente pochi mesi fa. Tra le pagine del settimanale ...

Ascolti tv 26 maggio 2018 : Albano e Romina tengono contro la Champions : Ascolti tv prima serata 26 maggio 2018: la replica di Signore e Signori Albano e Romina Power tiene contro la finale di Champions Due le certezze granitiche degli Ascolti tv di sabato 26 maggio 2018. Da un lato la replica di Signore e Signori Albano e Romina Power. E dall’altro la finale di Champions League. […] L'articolo Ascolti tv 26 maggio 2018: Albano e Romina tengono contro la Champions proviene da Gossip e Tv.