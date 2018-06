Ambiente : al via Summer School Eni-Unipa - 5 giorni su cambiamenti climatici (2) : (AdnKronos) - "Vorrei considerare questa scuola un punto di partenza ma anche un primo risultato a cui farne seguire altri - ha sottolineato il rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari - Il taglio che la Summer School vuole avere è non solo teorico. L'obiettivo è illustrate le ricerche com

Ambiente : al via Summer School Eni-Unipa - 5 giorni su cambiamenti climatici : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Cinque giorni per analizzare il cambiamento climatico, l'inquinamento ambientale ma anche le possibili soluzioni offerte dalla ricerca. E' questo l'intento della Summer School 'Climate change and environmental pollution and restoration' organizzata dall'Università degl

Ambiente : al via Summer School Eni-Unipa - 5 giorni su cambiamenti climatici : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – Cinque giorni per analizzare il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale ma anche le possibili soluzioni offerte dalla ricerca. E’ questo l’intento della Summer School ‘Climate change and environmental pollution and restoration’ organizzata dall’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con Eni, da oggi fino al 29 giugno. Un’occasione di ...

Ambiente : al via Summer School Eni-Unipa - 5 giorni su cambiamenti climatici (2) : (AdnKronos) – “Vorrei considerare questa scuola un punto di partenza ma anche un primo risultato a cui farne seguire altri – ha sottolineato il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari – Il taglio che la Summer School vuole avere è non solo teorico. L’obiettivo è illustrate le ricerche compiute sui cambiamenti climatici, sull’inquinamento ambientale ma anche le ricadute pratiche. Qui ci sono ...

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti oggi 23 Giugno 2018 : foto - serata al via (seconda serata) : Questa sera si torna in Piazza del Popolo e su Radio 105 per la seconda serata del Wind Summer Festival 2018: quali sono gli artisti in "gara" questo 23 Giugno?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 20:45:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 - al via a Roma l'evento musicale dell'estate : Ancora poche ore di attesa e piazza del Popolo, a Roma, sarà gremita da migliaia di persone. Da questa sera, 22 giugno, e fino al 25 si svolgerà nella capitale il Wind Summer Festival 2018, l’annuale concerto estivo spalmato su quattro serate che quest'anno vedrà la conduzione di Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Il programma è certamente molto interessante perché, tra i cantanti in gara, saranno presenti volti noti della scena ...

Al via l’instore tour di Riki per Live & Summer Mania : gli eventi firmacopie con il nuovo album : L'instore tour di Riki per l'album Live & Summer Mania parte oggi, venerdì 15 giugno 2018. Il vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi 2017 non si è ancora fermato e dopo un Ep d'esordio e l'album successivo di inediti, Mania, rilascia oggi il terzo progetto discografico: un album estivo. Live & Summer Mania è la terza pubblicazione di Riki in un anno e contiene l'inedito estivo feat. CNCO dal titolo Dolor de cabeza, ...

Prezzi dei biglietti per i 5 Seconds Of Summer a Milano : al via la prevendita per tutti i settori e VIP Pack Experience : Aperta la prevendita dei biglietti per i 5 Seconds Of Summer a Milano, di ritorno in Italia il prossimo 17 novembre al Mediolanum Forum di Assago dopo il breve tour di anteprima che li ha portati ad esibirsi al Fabrique di Milano lo scorso 29 marzo. La band australiana rilascerà il nuovo e terzo album di inediti venerdì 15 giugno, anticipato dall'uscita dei singoli Want You Back e Younblood, title-track del disco. A marzo, durante il tour nei ...

ENEA - formazione : al via le iscrizioni alla Summer school in efficienza energetica : Al via le iscrizioni alla 6a edizione della Summer school in efficienza energetica organizzata dall’ENEA, in collaborazione con ISNOVA e Città Metropolitana di Roma Capitale. I corsi prevedono 80 ore di lezioni intensive e attività sul campo con 50 borse di studio a copertura totale dei costi (materiali e pasti compresi). Sono questi alcuni numeri dell’iniziativa che nasce nell’ambito della Campagna nazionale “Italia in classe A” condotta ...

Auto – Summer Check 2018 Subaru al via il 15 giugno : Parte il 15 giugno l’edizione 2018 dell’operazione di successo Summer Check by Subaru Subaru Italia rinnova l’operazione che sta avendo sempre più successo negli anni: il Summer Check. In un arco temporale di 3 mesi – dal 15.06 al 15.09.18 – sarà possibile passare da una delle officine Autorizzate Subaru che aderiscono all’iniziativa, sparse nel territorio italiano, per poter effettuare un Check completo gratuito della ...

Roma Summer Fest - via con Arctic Monkeys : ... con un concerto extra a settembre, ospitando in totale circa 40 concerti di tutti i generi musicali: rock, pop, jazz, classica, world music e spettacoli. Per la prima volta nella storia del Parco ...

Ernia - al via dal 1 Giugno "COME UCCIDERE UN USIGNOLO/67 SUMMER TOUR" : Il Come UCCIDERE un USIGNOLO/67 tour del rapper Ernia non intende fermarsi e Venerdì 1 Giugno ripartirà per la leg estiva da Pavia per proseguire per tutta l'estate nelle venue più esclusive delle ...

Ernia in concerto nel 2018 - al via Come uccidere un usignolo 67/Summer tour : Ernia in concerto nel 2018: il Come uccidere un usignolo/67 tour continua con la leg estiva al via il prossimo 1° giugno da Pavia. Il rapper Ernia riparte in tour venerdì 1 giugno per presentare il suo ultimo progetto discografico di inediti dal titolo Come uccidere un usignolo/67. Il 1° giugno l'appuntamento è a Pavia ma la tournée proseguirà per tutta l'estate. Come uccidere un usignolo/67 è stato rilasciato su etichetta ...

Nuovi concerti di Rkomi nel 2018 - al via Io in terra Summer Tour il 1° giugno : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Rkomi nel 2018. L’Io in terra Tour riprenderà il prossimo 1° giugno per una nuova serie di eventi che si terranno nei prossimi mesi in tutta la penisola. La leg estiva del Tour 2018 di Rkomi riparte da Salice Terme per proseguire tra festival, club e Summer arena per tutta la stagione con eventi live da nord a sud. Il 1° giugno, Rkomi è atteso a Salice Terme per proseguire a Montegiorgio (FM) il 2 ...