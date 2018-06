Al via il 27 giugno Torino Estate Reale con l' Orchestra Klassica di San Pietroburgo

Alilauro : al via dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Con la prima partenza prevista mercoledì 27 giugno prenderà il via la stagione 2018 Cilento Blu/Archeolinea, il servizio di collegamento marittimo lungo la costa Campana espletato dal gruppo Lauro in collaborazione con la Regione Campania. Il progetto di mobilità alternativa via mare prevede l’ implementazione dei collegamenti marittimi mettendo in relazione la fascia costiera cilentana con le città di ...

Alilauro : al via dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea (2) : (AdnKronos) – ‘I vantaggi dell’inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, in quanto si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti (nelle ore di traffico intenso) abbattendo di oltre il 40% i costi (carburante e pedaggi, senza contare i parcheggi) e contribuendo così a salvaguardare ...

Alilauro : al via dal 27 giugno Cilento Blu/Archeolinea (2) : (AdnKronos) – ‘I vantaggi dell’inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, in quanto si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti (nelle ore di traffico intenso) abbattendo di oltre il 40% i costi (carburante e pedaggi, senza contare i parcheggi) e contribuendo così a salvaguardare ...

Snaitech - domani 26 giugno al via OPA Pluto : Teleborsa, - Partirà domani 26 giugno l'Offerta Pubblico di Acquisto sulle azioni Snaitech promossa da Pluto e finalizzata al delisting . Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa ...

Snaitech - domani 26 giugno al via OPA Pluto : Partirà domani 26 giugno l' Offerta Pubblico di Acquisto sulle azioni Snaitech promossa da Pluto e finalizzata al delisting . Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà ...

IL GIARDINO per bambini e ragazzi in condizioni disagiate - presentato oggi - lunedì 25 giugno alla stampa e al via dal 2 luglio 2018 : ... Salute del Comune di Palermo, d'intesa con il CPIA Palermo 1, in collaborazione con numerose associazioni locali, con Inter Campus, Fiorentina Camp e con il supporto di Ferrarelle, Kinder+Sport Joy ...

Al via il tour 2018 dei Negramaro Amore Che Torni Stadi - il 24 giugno a Lignano : scaletta - orari - biglietti e regolamento ingresso : Parte domenica 24 giugno il tour 2018 dei Negramaro Amore Che Torni Stadi, col debutto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro con la prima di 6 date che vedranno la band tornare a girare l'Italia, stavolta nella dimensione imponente degli Stadi. Il 24 giugno il debutto a Lignano apre la tournée che proseguirà il 27 giugno a Milano allo Stadio San Siro, il 30 a Roma allo Stadio Olimpico, il 5 luglio allo Stadio Adriatico Pescara, l'8 a ...

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti oggi 23 Giugno 2018 : foto - serata al via (seconda serata) : Questa sera si torna in Piazza del Popolo e su Radio 105 per la seconda serata del Wind Summer Festival 2018: quali sono gli artisti in "gara" questo 23 Giugno?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 20:45:00 GMT)

Automobile ribaltata in via 2 Giugno : paura lungo le strade di San Giovanni : Attimi di paura in via 2 Giugno a San Giovanni Valdarno dove questa mattina si è verificato un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento un'Automobile si è ribaltata. Ferito il ...

Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta : Valeria Rossi - Orietta Berti in via dei ciclamini : [live_placement]Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018: anticipazioniprosegui la letturaOra o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta: Valeria Rossi - Orietta Berti in Via dei ciclamini pubblicato su TVBlog.it 22 giugno 2018 22:13.

Immaturi - Il viaggio/ Sul 20 il film di Paolo Genovese (oggi - 22 giugno 2018) : Immaturi - Il viaggio, 20: stasera in onda il film di Paolo Genovese con nel cast Raoul Bova, Ricky Memphis, Barbara Bobulova e Ambra Angiolini. (oggi, 22 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:11:00 GMT)

Erzelli - la collina prende forma con l’ultimo via libera di Ingegneria : il 28 giugno le firme dal notaio : Il cda dell’Università ha approvato il contratto di acquisto: il 28 giugno le firme dal notaio, nuove opere previste per i collegamenti e i parcheggi

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : lite Salvini-Saviano sulla scorta (22 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: lite Salvini-Saviano, video al vetriolo dello scrittore contro il Ministro dell'Interno. Mondiali, crolla l'Argentina (22 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 05:02:00 GMT)

Stavolta Salvini toglie la scorta a Saviano? Tra bufale e realtà oggi 21 giugno : Da Agorà, in onda questa mattina su Rai 3, sono giunte risposte molto significative per chi da tempo si sta chiedendo "Salvini toglie la scorta a Saviano?". Quella che sembrava essere la solita bufala di natura politica che gira spesso e volentieri sui social per personaggi così controversi ed in grado di far parlare molto di sé, improvvisamente ora assume un sapore diverso. Ecco perché diventa molto importante affrontare la questione più da ...