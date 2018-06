Al lavoro senza perdere tempo

M5S - Beppe Grillo rilancia reddito universale : 'Rischio futuro senza lavoro' : E se vuoi una fiorente economia di mercato, servono molti consumatori che siano in grado di acquistare i beni e servizi. E' molto importante capire che e' l'accesso all'economia di mercato che ...

Grillo : rischio futuro senza lavoro - serve reddito universale : Roma, 20 giu. , askanews, A causa delle crescenti possibilità tecnologiche 'potrebbe attenderci un futuro di alta disoccupazione. O quantomeno, potremmo affrontare sottoccupazione o redditi stagnanti, ...

Sinodo dei vescovi sui giovani : 'senza lavoro hanno smesso di sognare' : È evidente che i giovani di tutto il mondo consumano prodotti multimediali in modo ossessivo'. E' quanto si sottolinea nell'Instrumentum Laboris, documento finale in vista dell'assemblea generale del ...

Sinodo : giovani senza lavoro non sognano : 14.50 In molti Paesi "la disoccupazione giovanile raggiunge livelli drammatici" e i ragazzi,a volte,"smettono di sognare" Così nel documento preparatorio del Sinodo dei vescovi sui giovani. La Chiesa deve "affrontare argomenti controversi,come omosessualità e gender su cui i giovani già discutono con libertà. "Molti giovani cattolici non seguono la morale sessuale della Chiesa". Non ci sono "ricette", ma si deve "discutere senza pregiudizi". ...

Microsoft al lavoro sulla risposta ad Amazon GO - i supermercati senza cassa : Abbiamo parlato tante volte di Amazon e della sua espansione globale che ha contribuito alla crescita della multinazionale fondata da Jeff Bezos che, tra i suoi progetti, prevede anche il lancio di prodotti e servizi innovativi per anticipare la concorrenza e rispondere alle esigenze dei consumatori. Una delle più recenti novità si chiama Amazon GO, ed è in sostanza una soluzione pensata per semplificare la vita dei clienti e, al tempo stesso, ...

Giornalismo - una crisi senza fine : in 5 anni persi 2.704 posti di lavoro : 8 giugno 2018 - , Teleborsa, Una vera e propria emorragia quella che ha investito il mondo giornalistico . A dirlo, come sempre, sono i numeri che fotografano una situazione molto preoccupante. Negli ultimi 5 anni sono andati persi 2.704 posti di lavoro, con un calo di oltre il 15%. ...

Gf - Baye Dame : "Sono senza lavoro. Sono rovinato - la mia famiglia mi dà i soldi" : L'esperienza di Baye Dame nella casa del Gf Nip è stata davvero intensa e piuttosto fuori dalle righe, un'esperienza che "rifarei, ma senza cadere in così tante trappole e provocazioni".Ma una volta che si Sono spenti i riflettori sulla casa di Cinecittà, come procede la vita dell'ex concorrente italo-senegale? A rivelarlo è stato lo stesso Baye Dame al settimanale Nuovo Tv. Baye, infatti, prima di entrare al Gf lavorava in un negozio ...

Usa : 2018 - più occupati che senza lavoro : "Non è mai accaduto prima di avere una economia in cui le posizioni aperte fossero più di chi cerca lavoro", ha detto il ministro Alexander Acosta. Il settore dove si cercano più lavoratori è quello ...

“Meno stranieri e aiuti a chi è senza lavoro”. Ora la Foggia grillina vuole passare all’incasso : Davanti a quel che resta del glorioso Cinema Ariston dormono in tre, buttati sui cartoni. Il caffè Moreno è chiuso da anni. Saracinesche abbassate fino all’angolo della strada successiva. C’è un nugolo di vespe. Odore di carne marcia. Cartelli vendesi. È chiuso anche il negozio di abbigliamento dove un ubriaco sta sdraiato sul marciapiede. Sono ape...

Belen Rodriguez senza filtri : "Guadagno come un calciatore - posso scegliere se accettare un lavoro" : Belen Rodriguez, 33 anni, si racconta al settimanale Chi, tra carriera e vita privata. La showgirl argentina, che da tempo è ferma in quanto a progetti televisivi, è al momento...