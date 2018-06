Al Bano e Romina Power di nuovo sposi? Parla Loredana Lecciso

Romina Power - il silenzio su Instagram è la risposta ad Al Bano? : Romina Power si è chiusa nel più stretto riserbo. L’ultimo post su Instagram risale al 13 giugno ed è una foto di sua figlia Romina Jr, damigella al matrimonio di un’amica. Che fine ha fatto Romina? Sempre grazie alla sua pagina Instagram sappiamo che è tornata negli Stati Uniti dopo il concerto in Austria e la doppia intervista con Al Bano in cui dichiaravano che non ci sarà alcun matrimonio, perché di fatto sono già sposati per la ...

Al Bano ha salvato Romina Power ma ora la respinge : Al Bano ha messo in chiaro che non sposerà Romina Power (e non perché lo sono già agli occhi di Dio), però per lei ha fatto tanto. Le ha salvato letteralmente la vita col suo amore. Mentre il gossip impazza sul presunto ritorno di fiamma e su Loredana Lecciso single, rispunta il passato scomodo di Romina che per altro lei non ha mai nascosto. Il sito Velvelt Gossip rispolvera una vecchia intervista della Power a Panorama dove racconta della sua ...

Al Bano spezza il cuore a Romina Power. Loredana Lecciso si consola su Instagram : Loredana Lecciso avrà gioito quando Al Bano ha chiarito una volta per tutte che non sposerà Romina Power e che i suoi sentimenti non corrispondono a quelli della moglie? La showgirl non commenta le dichiarazioni del cantante ma il suo profilo Instagram parla per lei. Dopo aver chiarito qualche giorno fa che Al Bano non ce l’ha con lei, anzi la difende, ora sembra voler cambiare pagina. Così ha pubblicato sui social una foto che la ritrae ...

Al Bano e la dichiarazione d’amore di Romina Power : ‘Rimango senza parole’ : “[…] Sentimenti così forti sarebbe importante tenerli dentro, però questo è il mio pensiero che non corrisponde a quello di Romina”. Ospite di Matrix Chiambretti nella puntata del 14 giugno (QUI il video completo) Al Bano Carrisi risponde a distanza a Romina Power che, recentemente, intervistata da Maurizio Costanzo ha affermato a proposito del cantante: “Non riesco a non amarlo”. Al Bano replica a Romina ...

Viaggio dalle origini al successo ma Al Bano non si scuce su Romina : Nessun accenno all'amore che con Romina Power, secondo i fan, sarebbe scoppiato di nuovo. Al Bano si racconta dalle origini al successo, ripercorrendo tutte le tappe delle sua vita. E su Rete 4 c'è ...

Al Bano frena Romina : «Dice di amarmi ancora. Il mio pensiero non corrisponde al suo. Ora devo fermarmi» : Al Bano è stato il super ospite dell'ultima puntata di "Matrix Chiambretti". Stuzzicato dal presentatore il cantante di Cellino San Marco ha messo un po' di puntini sulle i a...

Al Bano gela Romina : "Mi ama? Il mio pensiero non è come il suo" : Non tramonta il sole dell'attenzione su Al Bano Carrisi e Romina Power. I due cantanti, dopo lunghi tempi passati distanti, ora sono tornati artisticamente insieme. Le loro voci sono tornate ad emozionare i fan. E per tutta la primavera i giornali di gossip si sono fiondati su un loropossibile riavvicinamento anche a livello personale.A far scattare le fantasie dei fan della coppia è stato l'addio tra Loredana Lecciso e Al Bano. I due non stanno ...

Al Bano : "Romina dice che non smetterà mai di amarmi? Il mio pensiero non corrisponde al suo" : "Romina dice che non smetterà mai di amarmi? Il mio pensiero non corrisponde al suo". È questa la risposta di Al Bano all'ex moglie che aveva confessato i suoi sentimenti in un'intervista a Maurizio Costanzo.Il celebre cantante, ospite di Matrix Chiambretti, ha parlato del grande interesse che ha suscitato nel pubblico la reunion artistica con Romina Power. "Non mi piace così tanto - spiega -, il giusto ok, ma tutta questa ...

Al Bano mette la parole fine su Romina e le nozze : Al Bano Carrisi mette la parola fine ai pettegolezzi riguardo il ritorno di fiamma e le presunte nozze con Romina Power. Da qualche tempo la coppia di Felicità è tornata al centro del gossip, dopo che Al Bano ha definitivamente chiuso la sua storia d’amore con Loredana Lecciso. La showgirl pugliese è scomparsa dal suo fianco e in tanti hanno sperato che i due ex coniugi potessero tornare insieme. Una speranza alimentata anche dalle parole ...

Chiambretti intervista Al Bano e lui smonta Romina : Al Bano è il super ospite dell'ultima puntata di "Matrix Chiambretti" dedicata ai Mondiali in Russia: "La prima volta che rividi Romina non mi fidavo, ma mi sbagliavo. L'interesse verso di noi è ...