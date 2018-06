“Aiuto!” Choc sulla spiaggia italiana Esce dall’acqua e chiede soccorso ai bagnanti

caffeinamagazine

: SCUSATE MA IO QUESTI CHOC IMPROVVISI NON LI POSSO REGGERE AIUTO - lighrobert : SCUSATE MA IO QUESTI CHOC IMPROVVISI NON LI POSSO REGGERE AIUTO -

(Di lunedì 25 giugno 2018) È entrato in acqua per rinfrescarsi, ha fatto una bella nuotata, poi è uscito, ha fatto un paio di flessioni sul bagnasciuga e ha perso la memoria. La notizia non arriva da qualche posto sconosciuto o sito mai sentito, ma dall’Italia, precisamente da Grottammare, un comune italiano di sedicimila anime della provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. È accaduto nella giornata di domenica 24 giugno lungo ladi Grottammare ad un ascolano di sessantacinque anni che, nel pomeriggio, si è improvvisamente ritrovato spaesato. L’uomo si è reso conto di non ricordare assolutamente nulla di quanto fatto nelle ore precedenti. Una volta uscito dall’acqua le persona che si trovavanosi sono accorte che qualcosa non andava. È stato lo stesso sessantacinquenne a confessare di non ricordare nulla e a quel punto è stato accompagnato a casa, ma poco dopo è tornato ...