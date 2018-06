Air Mail | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di lunedì 25 giugno 2018) Quest’oggi vi porteremo nei cieli azzurri di Aircon la nostra, dopo aver messo le mani sull’edizione Switch in Anteprima, su gentile concessione di n-fusion interactive. AirAirci fa vestire i panni di un postino dei cieli, chiamato a consegnare pacchi e lettere agli abitanti dei vari ragni sparsi per il globo, cimentandosi di tanto in tanto in combattimenti aerei, piroette e attraversamento degli anelli, come fossimo in Pilot Wings. Dal menù principale è possibile accedere sia alla modalità Storia che alle impostazioni, quest’ultima voce utile non solo per visualizzare i propri progressi ma anche modificare la difficoltà tra Easy, Medium e Hard, consultare i controlli o personalizzare l’aereo con le skin sbloccate nel corso dell’avventura. Dopo aver portato a termine il ...