AGRATE BRIANZA | INCIDENTE SU A4 | ALLARME GAS RADIOATTIVO Ultime notizie | per i Vigili è

AGRATE BRIANZA - incidente su A4 : allarme gas radioattivo/ Ultime notizie : maxi intervento dei vigili del fuoco : Agrate Brianza , incidente su A4: allarme gas radioattivo . Ultime notizie : maxi intervento dei vigili del fuoco per travasare la sostanza. Il tamponamento non ha provocato feriti(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:27:00 GMT)

AGRATE BRIANZA - tre ventenni arrestati all'alba per furto aggravato : Tre arresti nella notte ad Agrate Brianza per furto aggravato. Nei guai tre ventenni di Concorezzo sorpresi dai carabinieri a rubare una bicicletta in un condominio. Tre arresti nella notte ad Agrate ...