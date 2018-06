Agenzia delle Entrate | addio file con il nuovo servizio online “Prenota ticket”

L’Agenzia delle Entrate dà oggi il via alle prenotazioni via smartphone grazie a Equiclick : L'app dell'Agenzia delle Entrate aggiorna la propria app introducendo una nuova funzionalità che entra ufficialmente in funzione oggi. Si chiama "Prenota ticket" la nuova feature che implementa Equiclick oggi, novità che permette ora di prenotare un appuntamento negli sportelli dell'Agenzia delle Entrate direttamente via smartphone o tablet. L'articolo L’Agenzia delle Entrate dà oggi il via alle prenotazioni via smartphone grazie a ...

Agenzia Sarda delle Entrate pienamente operativa con il via libera al primo bilancio : previste assunzioni di personale : La Giunta ha dato il nulla osta all'approvazione del documento contabile. Continua la fase di insediamento dell'Agenzia, dopo la nomina del direttore generale e del revisore dei conti, l'approvazione ...

Polizia Locale e Agenzia delle Dogane - sequestrati 8.500 articoli contraffatti : Polizia Locale e Agenzia delle Dogane, sequestrati 8.500 articoli contraffatti di noti marchi di telefonia Un’importante operazione realizzata dalla Polizia Locale, gruppo GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dall’Agenzia delle Dogane di Roma1, Ufficio Antifrode, ha portato al sequestro di 8.500 articoli contraffatti di note marche di telefonia internazionali. L’intervento è avvenuto in via della Vaccheria Gianni, zona Prenestina, ed ha ...

Debiti - Tribunale di Monza riduce del 73% la cifra dovuta da un’imprenditrice all’Agenzia delle Entrate Riscossione : Il Tribunale di Monza, applicando la legge sul sovraindebitamento, ha permesso alla ex titolare di una ditta individuale di ridurre il debito maturato con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) del 73%, da 220mila euro a 60mila euro. L’accordo di sovraindebitamento è stato approvato dalla stessa Agenzia delle Entrate e garantito finanziariamente dal padre della debitrice e da una associazione antiusura. “Il risultato ...

Il Cesena verso il fallimento. L'Agenzia delle Entrate boccia il piano di rientro. La delusione di Lugaresi : Quattro giorni fa si era chiusa la prima fase della campagna abbonamenti. In 1.255 avevano dato fiducia al Cesena, un po' a scatola chiusa, con il consueto ottimismo romagnolo. D'altronde i ...

Cesena nel dramma : l'Agenzia delle Entrate ha bocciato il piano : Cesena Dalla speranza degli ultimi giorni al terrore degli ultimi minuti. Alle 16.30 è arrivata la risposta dell'Agenzia delle Entrate, che ha bocciato l'accordo proposto dal Cesena. Il Cesena ha ...

Cesena bocciato dall'Agenzia delle Entrate : si tenta un salvataggio in extremis : Cesena Attraverso un lungo e articolato documento di una ventina di pagine, nel pomeriggio di oggi l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di accordo al piano di ristrutturazione del debito ...

Serie B - bocciatura dall'Agenzia delle Entrate : il Cesena verso fallimento : Cesena - L'Agenzia delle Entrate ha bocciato su tutta la linea il piano di risanamento del Cesena Calcio. Era il documento indispensabile per cercare di iscriversi al prossimo campionato di B dopo la ...

Concorso Agenzia delle Entrate - ecco le date dell'esame : posti di lavoro a tempo indeterminato : Sono state pubblicate le date del Concorso per 140 posti a tempo indeterminato all'Agenzia delle...

Sutri - Sgarbi scherza e canta sul palco con Morgan : “Qui senza compenso. Hai l’Agenzia delle entrate alle calcagna? La chiudiamo” : Vittorio Sgarbi dopo il voto di domenica è stato eletto sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo, con il 58,79% delle preferenze, pari a 2.207 voti. Il critico d’arte ha preceduto il candidato della Lista Civica Sutri, Luigi Di Mauro, che si è fermato al 41,20% (1.547 voti). Due sere prima del voto, l’evento di chiusura della campagna elettorale, in piazza. Sul palco accanto al futuro sindaco anche Morgan, che ha promesso di aiutare ...

Cassazione conferma : seimila euro di multa all'Agenzia delle Entrate per avere diffuso le dichiarazioni dei contribuenti : seimila euro di multa, all'Agenzia delle Entrate, per aver violato la privacy ' fiscale ' degli italiani mettendo on-line, a disposizione della curiosità di chiunque, le dichiarazioni dei contribuenti ...

Napoli - licenziati tre dipendenti infedeli dell'Agenzia delle Entrate : hanno violato il sistema infallibile per cancellare i debiti : Un milione di euro di debiti con il fisco di imprese, enti e privati, cancellati attraverso la sistematica violazione e manomissione del software Serpico, che gestisce l?anagrafe tributaria...

Cesena - slitta la firma dell'Agenzia delle Entrate : Cesena La tanto attesa mail con cui l'Agenzia delle Entrate accetta l'accordo di ristrutturazione del debito avanzato dall'Ac Cesena non è arrivata neppure nella giornata di oggi. I tempi stringono ...