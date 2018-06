Aereo ultraleggero si schianta al suolo ed esplode tra le case

Aereo ultraleggero scomparso dai radar : le ricerche si estendono a sud di Capri : Proseguono le ricerche del velivolo anfibio ultraleggero con due persone a bordo di cui si sono perse le tracce due giorni fa all’altezza dell’isola di Capri , secondo quanto reso noto dai responsabili dell’aeroporto di Scalea. Si stanno concentrando ora proprio nello specchio d’acqua a sud di Capri le ricerche dell’ Aereo partito da Sabaudia domenica scorsa per un volo amatoriale con destinazione Nicotera, in ...

Aereo ultraleggero scomparso nel Cilento : ricerche sui monti : Non si hanno tracce dell’ultraleggero con due persone a bordo scomparso dai radar nel pomeriggio di ieri nei cieli dell’entroterra cilentano. Il velivolo, diretto in Calabria, a Nicotera, era partito dal Lago Trasimeno. A rilevarlo per l’ultima volta, è stato il Radar dell’Enav installato sul Monte Stella, nel Cilento. Di qui, il dubbio che l’Aereo ultraleggero possa essere precipitato sulla montagna cilentana, e ...