Adriatica Ionica Race – Viviani euforico | “contento di aver retto il confronto con

Sosa conquista la prima Adriatica Ionica Race - Viviani vince anche a Trieste : Il colombiano dell'Androni Giocattoli-Sidermec è il primo vincitore della classifica generale: 20 anni, ha dominato il Giau e difeso la maglia. Per l'olimpionico è il terzo successo in volata, a cui ...

Ciclismo – Adriatica Ionica Race - il parere del ct Cassani alla luce dei risultati degli atleti azzurri : “Missione compiuta per tutti gli azzurri che hanno corso la prima Adriatica-Ionica Race”, così il ct della Nazionale azzurra di Ciclismo ha commentato la conclusione della corsa a tappe A conclusione della prima edizione della corsa a tappe, dove ha partecipato una rappresentanza azzurra, il CT stende il suo bilancio: gara fondametale per i giovani in vista dei Giochi del Mediterraneo; per Trentin in vista degli Europei; Minali in ...

Ciclismo – Enrico Logica vince la maglia dei gpm all’Adriatica Ionica Race : Stefano Moro primo nell’Omnium nell’internazionale in pista con la Nazionale e Enrico Logica si aggiudica la maglia dei gpm all’Adriatica Ionica Race Grandissima soddisfazione per la Biesse Carrera che si aggiudica, con Enrico Logica, la maglia verde dei gpm della prima edizione della Adriatica Ionica Race! “Siamo felicissimi del lavoro dei ragazzi e di tutto lo staff – commenta il D.S. Marco Milesi -. Siamo ...

Adriatica Ionica Race 2018 : esulta ancora Elia Viviani - corsa al giovane Ivan Sosa : E sono quattro per Elia Viviani: lo sprinter della Quick-Step Floors lascia soltanto le briciole ai propri avversari nella nuova Adriatica Ionica Race. Quinta ed ultima frazione e quarta vittoria (tenendo conto anche della cronometro a squadre iniziale) per il campione olimpico dell’omnium di Rio 2016, che in volata davvero ha dato spettacolo. Anche oggi, nella breve tappa da Grado a Trieste, dominio assoluto per il veneto. Frazione di ...

Adriatica Ionica Race – Viviani brucia Cavendish in volata sul traguardo di Trieste! Sosa vince la classifica generale : Elia Viviani vince l’ultima tappa dell’Adriatica Ionica Race, battendo Mark Cavendish in volata: Ivan Ramiro Sosa primo in classifica generale Domenica di grande ciclismo nel nord est del Bel Paese con la tappa conclusiva dell’Adriatica Ionica Race. La quinta e ultima tappa che va da Grado a Trieste, costeggiando i bellissimi paesaggi che per lunghi tratti si affacciano sul mar Adriatico, era adatta ai velocisti. Le caratteristiche per un altro ...

Ciclismo : l'Adriatica Ionica Race si conclude oggi a Trieste. DIRETTA STREAMING dalle ore 17 : Quinta ed ultima frazione per la corsa a tappe, 116 km da Grado a Trieste con circuito finale da ripetere sei volte. Frazione dedicata ai velocisti, favorito d'obbligo Elia Viviani che ha già vinto ...

Adriatica Ionica Race – Oggi la tappa conclusiva : Sosa verso la vittoria finale - Viviani a caccia del tris : Si conclude Oggi l’edizione 2018 dell’Adriatica Ionica Race: Sosa verso la vittoria finale, Viviani però punta ad un nuovo successo E’ tutto pronto per la quinta e ultima tappa della Adriatica Ionica Race. La corsa a tappe italiana sta regalando fortissime emozioni, grazie soprattutto al padrone di casa Elia Viviani, che è riuscito a conquistare due preziosissime vittorie. Il corridore italiano della Quick Step Floors ha tenuto ...

Ciclismo : Adriatica - Ionica : tris Viviani a Grado. Sosa ancora in maglia azzurra