: #Addio 'Vecchio' di Affari di famiglia - CyberNewsH24 : #Addio 'Vecchio' di Affari di famiglia - TelevideoRai101 : Addio 'Vecchio' di Affari di famiglia - LeoWolf1992 : RT @tempoweb: Addio a #RichardHarrison 'il Vecchio' del programma cult Affari di Famiglia -

E' morto a 77 anni Richard Benjamin "il" Harrison, cofondatore e proprietario del negozio di pegni di Las Vegas 'Gold & Silver Pawn Shop' dove dal 2009 è ambientato 'di(titolo originale Pawn Stars) trasmesso su History e su Cielo. In pensione dal 2017, lasciò negozio e programma nelle mani del figlio Rick e del nipote Corey. "Ho perso un amico, un padre,un maestro e molto di più. The Old Man ha perso la sua lunga battaglia con il Parkinson questa mattina" ha annunciato su Twitter il figlio Rick.(Di lunedì 25 giugno 2018)