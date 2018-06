optimaitalia

A tutta forza il Huawei P20 Lite con aggiornamento 136: come migliora sblocco con il volto e non solo

(Di lunedì 25 giugno 2018) IlP20guarda avanti con l'136 in prima distribuzione in Europa per questo smartphone che già detiene un più che discreto successo commerciale. Ci troviamo al cospetto di un nuovo firmware pensato per il modello ANE-LX1 del dispositivo e diciamo così, gemello rispetto alla release 135 pure già esaminata qualche giorno fa.Cosa introduce il nuovosulP20? Ci troviamo a commentare un changelog del firmware non certo scialbo per le sue novità. Partiamo dalla più che nota funzione dicon il volto a cui gli sviluppatori hanno lavorato con buona lena. Gli esperti in effetti promettono ora unmento netto della tecnologia lka quale ora sembrerebbe funzionare al meglio anche in zone di penombra. Un dettaglio certo da non sottovalutare per vedersi garantita la riattivazione del telefono anche in condizioni di luce non ...