A LETTO CON IL NEMICO | RAI 3 Curiosità sul film con Julia Roberts oggi | 25 giugno 2018

TURCHIA : ERDOGAN VINCE LE ELEZIONI - AKP PERDE 7 PUNTI/ Presidente rieLETTO - Osce denuncia "concorrenza impari" : ELEZIONI in TURCHIA, ultime notizie e sondaggi: ERDOGAN contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:49:00 GMT)

Ballottaggi - in Puglia centrosinistra in controtendenza : 10 comuni su 11. Il Pd esulta - ma ha eLETTO un solo sindaco dem : La Puglia va controtendenza e ai Ballottaggi si affida in dieci casi su undici a sindaci di centrosinistra, compreso Brindisi, l’unico capoluogo al voto. Un risultato che il Nazareno e il governatore Michele Emiliano provano a cavalcare. Per il presidente della Regione Puglia, è avvenuto grazie alla “libertà di ciascuno, del fatto che la Puglia non ha ricette precostituite, che non ha imposto candidati calati dall’alto” e ...

Cirinnà contro la scorta "eLETTOrale" di Salvini : "si risparmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...

A LETTO CON il nemico/ Su Rai 3 il film con Julia Roberts (oggi - 25 giugno 2018) : A letto con il nemico, Rai 3: stasera in onda il film diretto da Joseph Ruben con nel cast Julia Roberts, Patrick Bergin e Kevin Anderson. (oggi, 25 giugno 2018)(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:43:00 GMT)

Non Disturbare : tutte le ospiti ‘a LETTO’ con Paola Perego. Quella volta che Simona Ventura ha avuto tante botte : Paola Perego Dalle stanze di un albergo, le storie, le confidenze, le curiosità più intime di 12 donne. Paola Perego è pronta al debutto con Non Disturbare, al via dal 25 giugno alle 23.50 su Rai1. Sei appuntamenti, tutti declinati al femminile, in ognuno dei quali la conduttrice incontra due protagoniste. Un’intervista fuori dagli schemi classici, un confronto privato, intimo ed autentico per raccontare aspetti inediti e aneddoti personali. ...

Cirinnà contro la scorta "eLETTOrale" di Salvini : "Si risparmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...

Cirinnà contro la scorta "eLETTOrale" di Salvini : "si risparmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...

Sicilia : Fi contro ministro Lezzi - dica cosa farà per isola invece che fare campagna eLETTOrale : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Storcono il naso i deputati Siciliani di Forza Italia davanti alla scelta del ministro per il Sud Barbara Lezzi di dedicare la sua prima visita in Sicilia alla campagna elettorale in sostegno del candidato del M5S a sindaco di Ragusa Antonio Tringali. “Piuttosto che illustrare ai Siciliani quali sono le iniziative che il governo intende intraprendere per affrontare, da subito, la drammatica crisi che ...

Sicilia : Fi contro ministro Lezzi - dica cosa farà per isola invece che fare campagna eLETTOrale : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Storcono il naso i deputati Siciliani di Forza Italia davanti alla scelta del ministro per il Sud Barbara Lezzi di dedicare la sua prima visita in Sicilia alla campagna elettorale in sostegno del candidato del M5S a sindaco di Ragusa Antonio Tringali. "Piuttosto che il

Uil - Barbagallo rieLETTO segretario : il ballo del sindacalista sul palco del congresso sorprende tutti : Sulle note della canzone “Siamo ancora qui“, cantata da Fiorella Mannoia Carmelo Barbagallo balla sul palco incitato dalla folla che lo acclama. Il segretario generale della Uil è stato rieletto all’unanimità. Il Consiglio confederale, riunitosi al termine dei lavori del XVII congresso nazionale, lo ha rieletto alla guida del sindacato di via Lucullo per il secondo mandato di quattro anni. L'articolo Uil, Barbagallo rieletto ...

Qualiano - stesa a due passi dal comizio eLETTOrale - il racconto del candidato Ferrillo : 'Sono vivo per miracolo' : Piovono pallottole sulla campagna elettorale. Tra i testimoni della stesa, eseguita ieri sera a pochi metri dal palco dove stava chiudendo la campagna elettorale il candidato del centrodestra Raffaele ...

##Turchia - economia mette a rischio scommessa eLETTOrale Erdogan : Roma, 23 giu. , askanews, Alla vigilia del doppio voto legislativo e presidenziale i problemi dell'economia restano quanto mai all'ordine del giorno in Turchia. E non certo a vantaggio dei calcoli elettorali del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'intervento della Banca centrale, che all'...

Non Disturbare : tutte le ospiti ‘a LETTO’ con Paola Perego : Paola Perego Dalle stanze di un albergo, le storie, le confidenze, le curiosità più intime di 12 donne. Paola Perego è pronta al debutto con Non Disturbare, al via dal 25 giugno alle 23.50 su Rai1. Sei appuntamenti, tutti declinati al femminile, in ognuno dei quali la conduttrice incontra due protagoniste. Un’intervista fuori dagli schemi classici, un confronto privato, intimo ed autentico per raccontare aspetti inediti e aneddoti personali. ...

Elisabetta Gregoraci balLETTO scatenato in bikini dopo la vittoria contro Nathan Falco : MARINA DI PIETRASANTA ? dopo la separazioni e da Flavio Briatore, per Elisabetta Gregoraci è iniziata una nuova vita. La showgirl e conduttrice di ?Made in sud? infatti ha...