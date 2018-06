A 100 anni dalla guerra italiani e austriaci riuniti da pace e vino

Filippo Tortu con 9"99 'cancella' Mennea sui 100 metri - a 20 anni meglio di Bolt (VIDEO) : Filippo Tortu nella leggenda dell'Atletica italiana. L'atleta milanese ha centrato un record leggendario nei 100 metri piani disintegrando, con 999, il record italiano che Pietro Mennea [VIDEO] aveva centrato a Citta' del Messico nel 1979 1001. Strepitosa l'impresa realizzata dal talento emergente dell'atletica italiana al Meeting Internazionale di Madrid. L'azzurro aveva offerto buone sensazioni gia' nel corso della semifinale quando aveva ...

Astronomia - missione Rosetta : completato l’archivio fotografico - 100mila immagini raccolte in 12 anni : La missione Rosetta ha finalmente un archivio fotografico completo che racchiude tutti i momenti clou del suo incredibile viaggio alla scoperta della cometa Churyumov-Gerasimenko. Le iconiche foto realizzate dalla camera Osiris e dalla Navcam – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – coprono il periodo da luglio a settembre 2016 e portano a quota centomila il numero totale delle immagini realizzate nel corso dei 12 anni di ...

Filippo Tortu ha battuto il record sui 100 metri piani di Pietro Mennea - che resisteva da 39 anni : Al Meeting di Madrid di atletica leggera il velocista sardo Filippo Tortu ha corso la finale dei 100 metri in 9.99 secondi (con vento a +0,2 m/s) e ha battuto il record italiano (10.01) fatto registrare da Pietro Mennea a Città The post Filippo Tortu ha battuto il record sui 100 metri piani di Pietro Mennea, che resisteva da 39 anni appeared first on Il Post.

Ricerca sui linfomi : un bando da 100 mila euro per giovani ricercatori sotto i 40 anni : Grande interesse sta suscitando il bando giovani Ricercatori 2018, promosso dalla Fondazione Italiana linfomi (FIL) e pubblicato il 15 giugno scorso: si tratta infatti di un finanziamento da 100.000 euro per un progetto di Ricerca sui linfomi, ideato e condotto da giovani sotto i 40 anni. Il responsabile capofila del progetto infatti deve avere un’eta` inferiore o uguale a 40 anni, documentare l’esperienza nel settore, avere un rapporto di ...

Mido : 100 anni tra passato - presente e futuro : L’11 novembre del 1918, in Francia, all’interno di un vagone ferroviario, viene firmato l’armistizio di Compiègne che mette fine alla Prima Guerra Mondiale. Lo stesso giorno, Georges Schaeren, ingegnoso ed esperto orologiaio svizzero, fonda un’azienda destinata ad entrare in un’altra storia, quella del mondo delle lancette: Mido. Il nome della maison – dallo spagnolo “Yo Mido” (io misuro) – anticipa la volontà ...

Vent'anni di Studenti.it - brand 100% millennial e Gen Z : Dalla sua nascita il sito ha di molto ampliato la sua offerta: sono stati aggiunti contenuti curati da ricercatori e professori universitari, un flusso di notizie costante sul mondo della scuola, ...

General Electric lascia il Dow Jones. Addio dopo 100 anni : L'economia americana 'è cambiata: le società finanziarie, sanitarie e tecnologiche sono più rilevanti mentre l'importanza di quelle industriali è ormai minore. Walgreens è una catena di farmacie che ...

Le Frecce Tricolori commemorano i 100 anni dalla morte di Baracca : Lugo di Romagna , askanews, - Cento anni fa, il 19 giugno del 1918, moriva il celebre asso dell'Aviazione italiana Francesco Baracca, abbattuto da un aereo austro-ungarico nei cieli di Nervesa della ...

Pensioni : la flessibilità si concentra su Q100 - ma con il vincolo dei 64 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 7 giugno 2018 vedono arrivare importanti dettagli riguardo al funzionamento della quota 100 e della quota 41 [VIDEO], ovvero dei due meccanismi proposti dal nuovo Governo per portare maggiore flessibilita' all'interno del sistema previdenziale pubblico. Nel frattempo emergono i primi commenti anche dai Comitati, nei quali si esprime preoccupazione per la mancanza di inclusivita' delle opzioni e per ...

"La flat tax? Farebbe tornare l'Italia indietro di 100 anni" : ROMA - 'Con l'introduzione della flat tax si tornerebbe indietro di cento anni. E a fare un'inversione di tale portata saremmo il primo Paese al mondo'. Un'affermazione forte che non arriva da ...

Pensioni 2018 - prosegue la discussione sui vincoli della Quota 100 : no ai 64 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 18 giugno 2018 vedono prore lo scontro dialettico sulla Quota 100, con i rappresentanti dei lavoratori che sottolineano la necessita' di evitare paletti anagrafici o altri vincoli all'accesso. Nel frattempo dall'opposizione si chiede di chiarire quale sara' il reale perimetro delle misure di flessibilita' scelte per superare la legge Fornero [VIDEO], mentre dai Comitati si torna a ricordare quanto ...

La corruzione si è mangiata 100 miliardi di Pil in 10 anni : Nel mondo ogni anno si pagano più di 1.000 miliardi di dollari di tangenti e va sprecato, a causa della corruzione, circa il 3% del pil mondiale: a questi danni economici vanno aggiunti quelli ...

Corruzione - negli ultimi 10 anni divorati 100 miliardi di Pil : Teleborsa, - Il fenomeno della Corruzione in Italia diminuisce gli investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti . negli ultimi 10 anni, la Corruzione ha "...

Corruzione - Unimpresa : in 10 anni 'mangiati' 100 miliardi di Pil : Negli ultimi dieci anni, la Corruzione ha "mangiato" dieci miliardi di euro l'anno di Pil per una cifra totale 100 miliardi. E' quanto emerge da uno studio di Unimpresa, diffuso nei giorni in cui gli ...