5 serie che catturano perfettamente gli anni Ottanta

Perché Álex Pina ha detto sì a La Casa di Carta 3 nonostante i rischi : “Per non deludere rinnoveremo la serie” : La decisione di Netflix di entrare nella produzione della serie con Atresmedia e annunciare la realizzazione de La Casa di Carta 3 dopo il clamoroso ed inatteso successo delle prime due parti, record di visualizzazioni sulla piattaforma in mezzo mondo, ha stupito tanto il pubblico quanto il creatore dello show. Álex Pina lo ha confermato durante la recente partecipazione al Festival della Tv di Monte Carlo, dove ha presenziato insieme ...

Diritti Tv serie B 2018 - 2021 - viene intodotto Pacchetto Esclusivo Anticipi in Chiaro : La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito LNPB), in relazione al contenuto di cui all’art. dell’art. 4.6.2 dell’Invito a Presentare Offerte pubblicato in data 16.04.2018 (Invito) avente ad oggetto “Pacchetto Esclusivo Dirette a Pagamento” così come descritto dall’Invito COMUNICA ai soggetti partecipanti alla trattativa privata, in dipendenza della manifestazione di volontà dagli ...

La serie tv Take Two con Rachel Bilson è il nuovo Castle? Stessa formula - ma ruoli invertiti per i protagonisti : Il network ABC ha mandato in onda il pilot della serie tv Take Two, nuovo progetto dai creatori di Castle. Come si poteva evincere dai primi trailer, lo show firmato Andrew Marlowe e Teddi Edda Miller sembra la copia esatta della loro prima creatura. L'unica differenza? L'inversione di ruoli e di sesso dei protagonisti. Se in Castle, Nathan Fillion era un famoso scrittore di gialli che aveva trovato nella detective Kate Beckett (Stana Katic) ...

Sembra che stiano per fare una nuova serie su Daria : ... indispensabile per affrontare "quello che sta succedendo nella nostra società in senso ampio." Oggi è praticamente impossibile distinguere tra quello che accade in Questo triste mondo malato "il ...

Gears 5 : Rod Fergusson spiega perché il nome del prossimo episodio della serie è stato abbreviato : Uno degli annunci più grandi di Microsoft della scorsa settimana all'E3 2018 è stato quello relativo a Gears 5, ovvero il prossimo episodio della lunga serie di Gears of War. Come molti hanno notato, il gioco mancava chiaramente del solito "of War" nel nome, presente in tutti gli altri giochi della serie fino a oggi.Come riporta Dualshockers, recentemente il boss di The Coalition, Rod Fergusson, ha parlato attraverso Twitter per spiegare un po' ...

INSTAGRAM IGTV - VIDEO FINO AD UN'ORA/ Duello con Youtube ma anche con Netflix per le serie tv? : INSTAGRAM IGTV, VIDEO FINO a un’ora, nuova funzione per il social fotografico, che lancia la sfida a Youtube. Nelle prossime settimane verrà introdotta questa interessante feature(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:09:00 GMT)

Mercato serie A2 - Siena prende anche Pacher. Tessitori a Treviso : ROMA - Con l'arrivo dell'estate comincia a surriscaldarsi anche il Mercato delle società di Serie A2, tra cui la più attiva sembra essere la Mens Sana Siena che, dopo gli arrivi di Tommaso Marino e di ...

Le serie tv poco conosciute che tutti dovrebbero vedere : Ci sono le serie tv più famose, quelle che corrono veloci sui fili del web, quelle che strappano il cuore e quelle che in poco tempo diventano mainstream. Ma ci sono anche molte serie tv che, causa ...

Chelsea - Sarri fa la spesa in serie A : Mertens - Higuain e Rugani : Chelsea, Sarri- Mancano solamente pochi dettagli per l’ufficialità di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. L’ormai ex tecnico del Napoli sarebbe pronto a portare con se diversi pupillo direttamente dalla Serie A. Occhi puntati su Higuain. L’attaccante argentino resta il primo obiettivo del tecnico, pronto a costruire la squadra attorno al “Pipita”. Mertens E Rugani […] L'articolo Chelsea, Sarri fa la ...

Andria : due webserie di Michele Pinto a 'Summer in Town' : ... l'evento dell'Officina San Domenico di Andria, organizzato in collaborazione con Vincenzo Losito, da anni impegnato nella distribuzione di spettacoli teatrali. Si tratta della pluripremiata webserie ...

La Tata torna in tv? Fran Drescher rivela la verità sul revival della storica serie : Negli anni dedicati ai revival delle serie, i fan de La Tata hanno sempre sperato in un ritorno di Fran Drescher nei panni della protagonista di una delle commedie più belle e più conosciute in tutto il mondo. Dopo il ritorno di Will & Grace e di Pappa e Ciccia, il pubblico ha iniziato a chiedere a gran voce anche il ritorno de La Tata e, a quanto pare, potrebbe addirittura essere accontentato nonostante siano passati ormai 20 anni dalla ...