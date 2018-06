“3 scienziati al bar” arriva su Focus | ecco quando

superguidatv

: Focus tv, la divulgazione ingaggia gli scienziati al bar #focustv #mediaset #divulgazione #science… - TheWay_Mag : Focus tv, la divulgazione ingaggia gli scienziati al bar #focustv #mediaset #divulgazione #science… - VoceSpettacolo : FOCUS: al via il factual «3 SCIENZIATI AL BAR» - VoceSpettacolo : FOCUS: al via il factual «3 SCIENZIATI AL BAR» - -

(Di lunedì 25 giugno 2018)suin prima serata “3al bar”, il nuovo factual dedicato alla pop-science:tutte le anticipazioniMediaset ha in serbo una bella sorpresa per i telespettatori.in esclusiva sul nuovo canale targato Mediaset il programma “3al bar” (3 Scientists Walk Into a Bar). Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul programma. 3al bar suva in onda Da lunedì 25 giugno 2018 alle ore 21.25 circa in prima serata su“3al bar“, il nuovo programma dedicato alla pop-science. Di cosa si tratta? La pop-science sta riscontrando un grandissimo successo in tutto il mondo. Semplicemente attraverso la pop-science si racconta la scienza al grande pubblico. Il nuovo factual diè composto da otto appuntamenti in prima serata con protagonisti tre ...