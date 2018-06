1-1 con Iran | Portogallo va agli ottavi

Spagna prima davanti al Portogallo. Ma che fatica con Marocco e Iran : Emozioni mondiali nel gruppo B di Russia 2018. Il Portogallo ha pareggiato con l'Iran con il punteggio di 1-1 nella terza e ultima giornata del girone. I lusitani passano così agli ottavi da secondi, ...

VIDEO Highlights Iran-Portogallo 1-1 - Mondiali 2018 : i lusitani dicono addio al primato : Il Portogallo non va oltre l’1-1 contro l’Iran ed in virtù di un gol in meno messo a segno rispetto alla Spagna, deve dire addio al primato nel Girone B, che sembrava saldo fino a pochi minuti dal termine. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI Iran-Portogallo Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

Mondiali Russia 2018 – Prima due papere - poi la litigata con il compagno : il portiere dell’Iran sull’orlo di una crisi di nervi [GALLERY] : Il portiere dell’Iran sente la pressione: l’estremo difensore Beiranvand Prima compie due clamorose uscite a vuoto, poi va faccia a faccia con il proprio compagno Portogallo e Iran si sfidano nell’ultima partita del girone del Girone-B con in palio la qualificazione. Una partita delicatissima, nella quale i giocatori dell’Iran, meno abituati dei portoghesi a certe pressioni, rischiano di crollare sotto il peso della ...

PORTOGALLO SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE... / Mondiali 2018 : super gol di Quaresma! Risultati utili con l'Iran : Il PORTOGALLO vuole la QUALIFICAzione AGLI OTTAVI dei Mondiali 2018: la cerca contro l'Iran, partendo dai 4 punti nel gruppo B. Per passare il turno i lusitani devono evitare di perdere(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:43:00 GMT)

Iran-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Queiroz non cambia - c’è Silva con Ronaldo : Iran e Portogallo si giocano un posto negli ottavi di finale. Si chiude oggi il Gruppo B ed è uno scontro decisivo quello tra il “Team Melli” e i lusitani. L’Iran è obbligato a vincere per centrare una storica qualificazione, mentre a Cristiano Ronaldo e compagni basta anche un pareggio per staccare il biglietto degli ottavi. Calcio d’inizio alle ore 20.00. Carlos Queiroz affronta il suo passato e decide di mantenere ...

Fronda Argentina - i giocatori si autogestiranno contro la Nigeria : ... nonostante le voci di 'golpè dentro lo spogliatoio, il presidente federale 'Chiqui' Tapia avrebbe rassicurato il ct, confermandolo nell'incarico anche se, voci attribuite all'ex campione del mondo ...

Mondiali - Argentina shock : con la Nigeria i calciatori si autogestiranno e decideranno la formazione - “Sampaoli? Se vuole può guardare la partita dalla panchina - altrimenti nessun problema” : “Jorge Sampaoli sta subendo un logorio che ricorda un tentativo di “colpo di stato”. Cosi’ l’argentino ‘Clarin’ definisce il clima “denso” (pesante) che si respira in questi giorni nel ritiro dell’Abicelsete a Bronnitsy, dove sono e’ in corso un duro confronto tra il ct e la squadra, ai minimi termini dopo le prime due brutte partite del Mondiale russo. Secondo l’autorevole ...

Russia 2018 : guida suprema Iran telefona alla squadra - con spagna magnifici : La guida suprema della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali Khamenei, ha elogiato la “magnifica” prestazione della nazionale Iraniana pur sconfitta 1-0 dalla spagna nel secondo turno del gruppo B dei Mondiali. Come riporta l’agenzia di stampa ufficiale ‘Irna’, Khamenei ha voluto inviare un messaggio di congratulazioni alla squadra in Russia. “Avete giocato magnificamente ieri sera”, ha dichiarato ...

