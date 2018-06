Zsa Zsa è il cane più brutto del mondo Il bulldog inglese vince | la sua padrona | “Lei è

Vent’anni di «Sex and the City» - dalla A alla Z (di Zsa Zsa zsu) : Il 6 giugno 1998 andava in onda su Hbo la prima puntata di una serie destinata a segnare non solo la storia della televisione, ma anche un po’ la nostra. O, sicuramente, i nostri gusti. Per alcuni, anche i costumi sociali. Oltre che a una serie sull’amicizia e sulla ricerca dell’amore, Sex and The City è stata anche una incredibile fucina di mode, un forgiatore di trend alcuni durati lo spazio di una stagione, altri che durano ancora oggi. Ecco ...