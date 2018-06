Xbox One | Microsoft abbandona i piani per il visore di realtà virtuale

Minecraft : arriva il cross-play Nintendo Switch-Xbox One-Windows 10 : L’upgrade “Better Together”, progettato per instaurare il cross-play di Minecraft fra le diverse piattaforme, arriva su Nintendo Switch. Better Together Dopo l’acquisizione di Minecraft, da parte di Microsoft, sono stati vari gli annunci dei lavori per creare un’esperienza di gioco multi-piattaforma. Se da un lato troviamo Sony non troppo interessata all’idea del cross-play, sembrerebbe invece che Nintendo e Xbox apprezzino l’abbattimento delle ...

CD Projekt RED : "Cyberpunk 2077 sarà bellissimo su Xbox One e PS4 - ancora meglio su One X e PS4 Pro" : Cyberpunk 2077 si è mostrato all'E3 2018 in una demo a porte chiuse a cui ha potuto assistere solo la stampa, e questa settimana sono trapelate le mostruose specifiche del PC su cui girava questa demo.Marcin Iwiński, CEO di CD Project RED, ha voluto tranquillizzare i fan nel corso di una intervista concessa a GamesIndustry affermando che il gioco sarà bellissimo anche su console, specialmente su Xbox One X e PS4 Pro. "Sì, la demo girava su ...

Lords of the Fallen - Complete Edition è ora disponibile per PlayStation4 e Xbox One : Arrivano ottime notizie per tutti coloro che ancora non hanno giocato Lords of the Fallen o, magari sono curiosi di provarlo. Da oggi infatti è disponibile Lords of the Fallen - Complete Edition per PlayStation4 e Xbox One, che vi permetterà di provare con mano l'esperienza completa.Si tratta di un'edizione completa che vi darà accesso anche ai DLC pubblicati. Qui di seguito possiamo vedere nel dettaglio cosa offre la Complete Edition:Che ne ...

Mat Piscatella : "Fortnite ha sicuramente un impatto sulle vendite di PS4 e Xbox One" : Stando agli ultimi dati NPD che vi abbiamo già riportato, il mese di maggio ha visto vendite record per tutte le console casalinghe, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, il che è bizzarro, perché quello passato non era necessariamente un mese di grandissime uscite per nessuna delle tre piattaforme. Certo, per PS4 è arrivato Detroit: Become Human di Quantic Dream, su Xbox One è approdato State of Decay 2 e su Nintendo Switch sono arrivati Donkey Kong ...

Un video promozionale promuove il crossplay di Minecraft tra Xbox One e Switch - ma dov'è PS4? : Un nuovo spot promozionale pubblicato sul canale YouTube Nintendo ha recentemente mostrato tutti i vantaggi del crossplay tra le versioni Switch e Xbox One di Minecraft, utilizzando alcuni slogan come "esplorare insieme" e "sopravvivere insieme" per sottolineare il messaggio di fondo del video, "Better Togheter".Come segnalano i nostri colleghi di Eurogamer.net, lo spot sembra voler inoltre rimarcare l'assenza di Sony da questi accordi sul ...

Gli sviluppatori di Gears of War 5 puntano al 4K e 60fps su Xbox One X e PC : I fan del famoso franchise di Gears of War hanno avuto una tripla sorpresa inaspettata allo scorso E3 2018 con l'annuncio di Gears Pop, Gears Tactics e infine Gears 5. Microsoft ha prima stuzzicato i fan con gli spin-off e poi ha svelato l'atteso nuovo episodio della serie principale.Come riporta Gamereactor, si tratta ovviamente di un importante gioco in uscita il prossimo anno che sarà fondamentale per Microsoft e il futuro della sua console. ...

Stati Uniti : Xbox One X è più conosciuta di PS4 Pro e Switch - ma non è la console più ambita : Una nuova indagine svolta dall'istituto Statistico Nielsen ha chiesto ai giocatori americani maggiori di tredici anni quale fosse la console che conoscessero di più, e quale invece tra le tante sul mercato avrebbero voluto acquistare.Il risultato, come riporta Gaming Bolt, ha dimostrato che Xbox One X, dopo la PS4 originale, è la console più conosciuta negli Stati Uniti superando addirittura PS4 Pro e Nintendo Switch, due piattaforme rivali che ...

Square Enix vorrebbe portare Final Fantasy XIV su Xbox One e Switch - con cross platform play con PS4 e PC : Square Enix ha un obiettivo molto chiaro, ovvero quello di portare il suo Final Fantasy XIV anche su Xbox One e Switch, con cross platform play con le altre piattaforme.Come segnalano i colleghi di VG247, il producer Naoki Yoshida ha rilasciato un'intervista a VGR.com e ha affermato che Square Enix avrebbe l'intenzione di portare Final Fantasy XIV su tutte le piattaforme possibili. In questo momento, la compagnia sarebbe in contatto con i ...

Grandi sconti per Xbox One S : offerte da non perdere per console e bundle : Nel caso in cui siate alla ricerca di una offerta vantaggiosa riguardante una console dell'attuale generazione ecco alcune occasioni dedicate a Xbox One S che potrebbero sicuramente farvi gola. Si tratta di offerte su console e su bundle con risparmi che in certi casi superano anche i €100. Per dare un'occhiata ai diversi sconti vi basta cliccare sui link qui di seguito.Cosa pensate di queste offerte? Le sfrutterete? Read more…

Call of Duty : Modern Warfare 3 è disponibile da oggi su Xbox One : Call of Duty: Modern Warfare 3 non è stato molto ben ricevuto dal pubblico al momento della sua uscita, infatti il titolo sfigura leggermente in confronto a Modern Warfare 2, il capitolo più amato. Tuttavia è riuscito ad accaparrarsi la sua buona fetta di utenza ed è ora disponibile su Xbox One tramite il servizio di retrocompatibilità di Microsoft. La notizia arriva direttamente da Larry Hryb tramite un post apparso sul suo profilo Twitter. E' ...

Metro Exodus su Xbox One : "E' una bestia" : Metro Exodus dira a 4K reali su Xbox One X, ad annunciarlo è Huw Beyon, sviluppatore presso Koch Media nonché capo della divisione global brand management, riporta Gamingbolt.Come possiamo apprendere dalle sua parole, Metro Exodus "è una bestia" sulla potente console Microsoft. Il gioco è atteso il 22 febbraio e frutterà dunque tutte le risorse messe a disposizione da Xbox One X offrendo una risoluzione di 2160p e un frame rate consistente, ...

Colpo di scena per Fallout 76 : perché la beta pubblica uscirà prima su Xbox One? : Fallout 76 arriverà con la beta pubblica prima su Xbox One, mentre tutti i giocatori di PS4 e PC dovranno aspettare. La data di uscita di Fallout 76 è in programma per il prossimo 14 novembre per PS4, Xbox One e PC e continuano ad arrivare nuovi dettagli sull’attesissimo gioco che già ha sollevato diverse polemiche. perché la beta di Fallout 76 prima su Xbox One? Il nuovo capitolo della serie realizzata da Bethesda sarà al centro a breve di ...

Gli Avatar 2.0 di Xbox One disponibili ora per gli Insider : Presentati lo scorso anno, i nuovi Avatar 2.0 approdano ora per gli utenti iscritti al programma Insider anche se con un notevole ritardo pari a circa 8 mesi dalla data di lancio inizialmente annunciata. Secondo quanto riportato dalla stessa Microsoft, i nuovi Avatar sono stati creati da zero per consentire una quantità senza precedenti di personalizzazioni che continueranno comunque a crescere in futuro. Andando nello specifico, ora gli utenti ...

Il remake di Resident Evil 2 girerà in 4K e 30fps su PS4 Pro e Xbox One X : Alla fine Capcom ha accontentato i numerosissimi fan dello storico Resident Evil 2, annunciando ufficialmente il remake per current gen e la data di uscita del gioco nel corso della conferenza E3 2018 di Sony.In molti desideravano un remake del famoso horror di Capcom per PS4 e Xbox One, ma i giocatori, ora, si sono chiesti "come girerà" il titolo sulle varie piattaforme, soprattutto su quelle potenziate "mid gen", PS4 Pro e Xbox One X. A tal ...