WTA Birmingham – Kvitova strepitosa in finale | vittoria con rimonta su Rybarikova

WTA Birmingham – Muguruza - che flop! La spagnola ko contro Strycova agli ottavi : Garbine Muguruza sconfitta agli ottavi di finale del WTA di Birmingham: la tennista spagnola si arrende a Barbora Strycova in due set La stagione su erba di Garbine Muguruza non inizia nel migliore dei modi. La tennista spagnola, campionessa in carica di Wimbledon, si è fermata negli ottavi di finale del WTA di Birmingham. Muguruza è stata sconfitta da Barbora Strycova (numero 24 del ranking WTA) in 1 ora e 27 minuti, in due set conclusi con il ...