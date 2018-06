Wind Summer Festival 2018 Terza serata 24 giugno | i cantati | Ermal Meta | Irama e Anna

Wind Summer FESTIVAL 2018/ Cantanti oggi 23 Giugno 2018 : anche Alice Merton sul palco (seconda serata) : Questa sera si torna in Piazza del Popolo e su Radio 105 per la seconda serata del WIND SUMMER FESTIVAL 2018: quali sono gli artisti in "gara" questo 23 Giugno?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Carl Brave e Michielin al Wind Summer Festival : 'Siamo un duetto da paura' : Carl Brave è il perfetto chapeiron per la tappa romana di Francesca Michielin, con cui condivide il palco del Wind Summer Festival, per il duetto su 'Fotografia': 'Se la vedessi in giro le direi 'A' ...

Seconda serata del Wind Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma il 23 giugno : gli ospiti : Si terrà oggi, sabato 23 giugno, in Piazza del Popolo a Roma la Seconda delle quattro registrazioni del Wind Summer Festival. Tanti gli ospiti attesi sul palco stasera e due gli artisti in gara per il circuito Giovani che presenteranno dal vivo i rispettivi nuovi singoli in radio per la sfida in coppia della Seconda serata. Federica Abbate, Albert, Fasma, Le Deva, Quentin 40, Maryam Tancredi sono i sei artisti in gara nel circuito Giovani. ...

Wind Summer Festival rimandato : Il Segreto trasloca su Rete 4 : Il Segreto lascia Canale 5: Wind Summer Festival cambia giorno di messa in onda Aria di cambiamenti sulla Rete ammiraglia del Biscione. Dopo aver rimandato la messa in onda della sesta stagione di Temptation Island, alla nuova edizione del Wind Summer Festival è toccata la stessa sorte. Le registrazioni della kermesse erede del vecchio Festivalbar sono iniziate ieri in Piazza del Popolo a Roma e continueranno fino a lunedì 25 giugno. ...

Wind Summer Festival 2018 - 23 giugno : scaletta e cantanti seconda serata : Wind Summer Festival 2018 23 giugno. Torna anche quest’anno l’attesissima kermesse musicale che farà risuonare di musica Piazza del Popolo a Roma il 22, 23, 24 e 25 giugno. Presentano i quattro appuntamenti Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della seconda serata il 23 giugno. In fondo all’articolo sono presenti tutti i link utili sul Festival. Leggi anche: ...

Wind Summer Festival a Roma - il 22 Giugno cast d’eccezione : su tutti Annalisa e Ermal Meta : Wind Summer Festival 2018 al via stasera, giovedì 22 Giugno. E' tutto pronto in Piazza del Popolo a Roma per il primo dei quattro concerti gratuiti che, come ogni anno, il prossimo mese di luglio andranno in onda su Canale 5. A poche ore dall'inizio del concerto non si conoscono ancora i dettagli della scaletta cantanti della prima serata dell'attesissima kermesse Romana, ma alcuni artisti presenti nel cast attraverso i propri profili social ...

Wind Summer Festival 2018 - musica non-stop : Un’edizione più sobria, con le canzoni al centro dello show – E’ una raggiante Ilary Blasi ad aprire la sesta edizione del Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma, la seconda targata Wind. La formula non è cambiata: quattro serate, tre conduttori (confermato dallo scorso anno Daniele Battaglia, new entry Rudy Zerbi), la replica su Canale 5 a partire dal prossimo 9 luglio. A fare la differenza, quest’anno, è la ...

