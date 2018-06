Wimbledon – Forfait Berdych | il messaggio di Thomas ai fan | “costretto a rinunciare | ecco

sportfair

: Forfait a #Wimbledon per Tomas #Berdych a causa di alcuni problemi alla schiena. Il ceco difendeva la semifinale de… - Tenniscircus : Forfait a #Wimbledon per Tomas #Berdych a causa di alcuni problemi alla schiena. Il ceco difendeva la semifinale de… - vitthoeft : @Queen_of_Rats @WTAEntryList @Wimbledon Yes già era dentro comunque perchè Errani darà forfait prima o poi -

(Di domenica 24 giugno 2018)salta: un problema alla schiena ferma il tennista ceco, ritorno in campo rimandatoè costretto aldal torneo di. L’annuncio del tennista ceco arriva dai social: proprio pochi minuti fa, il 32 enne ha pubblicato un post nel quale spiega i motivi che lo spingono, a malincuore, a doverallo Slam inglese. Un problema alla schiena, ancora irrisolto e fastidioso, ferma, che ha così spiegato la situazione a tutti i suoi tifosi: “A tutti i miei fan! Sono dispiaciuto nell’informarvi che sono stato costretto a, che inizia la prossima settimana. Ho lottato per mesi con un dolore alla schiena e ho provato qualsiasi tipo di trattamento e soluzione medica per essere capace di tornare a competere. Sfortunatamente le cose non sono migliorate e tutti miei tentativi per essere pronto e ...