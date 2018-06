WhatsApp | arriva il bollino per le fake news Arriva una nuova funzione

WhatsApp : arriva una nuova funzione per i messaggi : Novità per WhatsApp: l’app di messaggistica più diffusa sta ufficialmente testando una funzione contro spam e fake news. Sarà in grado di contrassegnare un messaggio inoltrato per far capire che non è stato scritto dall’utente ma semplicemente copiato da un’altra conversazione, quindi non verificabile. Un possibile deterrente alla divulgazione di bufale o catene di Sant’Antonio. A confermare un’indiscrezione ...

WhatsApp - arriva un'altra truffa : a rischio i correntisti Unicredit : Le truffe ci rincorrono. Anche sullo smartphone. E non sorprende che uno dei canali più utilizzati dai malintenzionati sia Whatsapp, l'app più usata dagli italiani. L'ultima trovata si sta diffondendo ...

WhatsApp - dopo il pallino nero arriva la minaccia 'killer' : 3 Negli ultimi giorni si è discusso ampiamente sul presunto pericolo del pallino nero, chiamato così a causa di un messaggio ricevuto tramite WhatsApp [VIDEO] con un pallino nero che invita l'utente a premerci sopra. Qui, come nel resto del mondo, molti si sono allarmati per questa faccenda rivelatasi poi non così dannosa per i telefoni cellulari come si credeva inizialmente. Infatti premendo sull'ormai celeberrimo pallino nero ...

Non arrivano le notifiche WhatsApp su iPhone con iOS 11.4 : ancora problemi anteprime : ancora una volta non arrivano le notifiche WhatsApp su iPhone e questo in particolar modo a seguito dell'aggiornamento iOS 11.4. Contemporaneamente, continuano i problemi di visualizzazione delle anteprime senza il nome del mittente sempre sui melafonini. Un vero disastro insomma per l'applicazione di messaggistica tanto utilizzata. All'indomani del rilascio di iOS 11.4, aveva già esaminato alcuni problemi persistenti per WhatsApp, ...

WhatsApp Beta per Windows 10 Mobile si aggiorna : arriva Live Location : Sebbene con circa 7 mesi di ritardo rispetto ad Android e iOS, la funzionalità Live Location approda oggi anche per gli utenti Windows 10 Mobile. Gli sviluppatori di WhatsApp hanno aggiornato l’applicazione in Beta per Windows 10 Mobile, introducendo la nuova forature anche per la piattaforma targata Microsoft. Questa consente agli utenti di condividere la propria posizione in tempo reale, rilevata attraverso il GPS, nei gruppi oppure ...

WhatsApp - sono arrivate le videochiamate di gruppo Video : 4 Era una delle novita' più attese dagli utenti che fanno parte di gruppi sulla nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp e, dopo giorni e giorni di anticipazioni e indiscrezioni, la Videochiamata di gruppo adesso è disponibile per alcuni utenti selezionati per testarla su Android e iOS. Nel caso di Android, la funzione è disponibile solo per il client beta [Video], mentre alla fine del mese dovrebbe essere fruibile ...

WhatsApp - arrivano le videochiamate di gruppo : come vedere se le avete già attive : WhatsApp, arrivano le videochiamate di gruppo come vedere se le avete già attive,foto: FocusTech WhatsApp, arrivano le videochiamate di gruppo: come vedere se le avete già attive arrivano le ...

WhatsApp : arrivano le videochiamate di gruppo Video : Ci sono programmi, come ad esempio Skype, che consentono gia' da anni di effettuare una Videochiamata di gruppo. Questo particolare modo di comunicare consente di avere un confronto ''faccia a faccia'' con più persone appartenenti ad una stessa chat. Anche su Hangout, famosa applicazione di Google presente su tutti i dispositivi Android [Video], esiste una funzione molto simile e viene spesso usata da coloro che hanno un lavoro in cui è molto ...

WhatsApp : arrivano le videochiamate di gruppo : Ci sono programmi, come ad esempio Skype, che consentono già da anni di effettuare una videochiamata di gruppo. Questo particolare modo di comunicare consente di avere un confronto ''faccia a faccia'' con più persone appartenenti ad una stessa chat. Anche su Hangout, famosa applicazione di Google presente su tutti i dispositivi Android, esiste una funzione molto simile e viene spesso usata da coloro che hanno un lavoro in cui è molto importante ...

Facebook come WhatsApp - arrivano i «post vocali». E le stories avranno un archivio : La novità sarà per ora limitata all'India, ma arriverà presto nel resto del mondo e anche da noi, e riguarda i post vocali: così come facciamo in chat su Whatsapp , anche nelle stories potremo ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento : arriva lo schermo mobile - cambiano anche i gruppi : Continuano gli aggiornamenti di WhatsApp, l’app di messaggistica più famoso del sempre. L’app conta infatti più di un miliardo di utenti. Con il nuovo aggiornamento verrà modificato il modo di visualizzare i video. A breve sarà infatti possibile visualizzare i video Facebook o Instagram, inviati tramite link nella piattaforma, direttamente dalla chat dell’app. Mentre fin’ora l’applicazione apriva un nuovo URL, con ...

WhatsApp : arriva una nuova funzione molto gradita agli utenti Video : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica per eccellenza. L'applicazione dal pallino verde conta infatti più di un miliardo di iscritti e milioni sono le persone che usano l'app giornalmente. Tra tutti i pregi della piattaforma, gli utenti sono attirati dal fatto che le funzioni dell'app sono messe a disposizione di tutti in maniera totalmente gratuita. Attraverso una sola applicazione, gli utenti hanno la possibilita' di effettuare operazioni ...

WhatsApp - dopo il pallino nero arriva la minaccia 'killer' Video : 3 Negli ultimi giorni si è discusso ampiamente sul presunto pericolo del pallino nero, chiamato così a causa di un messaggio ricevuto tramite WhatsApp [Video] con un pallino nero che invita l'utente a premerci sopra. Qui, come nel resto del mondo, molti si sono allarmati per questa faccenda rivelatasi poi non così dannosa per i telefoni cellulari come si credeva inizialmente. Infatti premendo sull'ormai celeberrimo pallino nero ...

WhatsApp - dopo il pallino nero arriva la minaccia 'killer' : Negli ultimi giorni si è discusso ampiamente sul presunto "pericolo del pallino nero", chiamato così a causa di un messaggio ricevuto tramite WhatsApp con un pallino nero che invita l'utente a premerci sopra. Qui, come nel resto del mondo, molti si sono allarmati per questa faccenda rivelatasi poi non così dannosa per i telefoni cellulari come si credeva inizialmente. Infatti premendo sull'ormai celeberrimo "pallino nero" alla chat non accadeva ...