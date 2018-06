Volvo Ocean Race – Duello ovest contro est per la vittoria | sprint finale tesissimo

Volvo Ocean Race - quattro clienti Sky a Cardiff per l'arrivo della nona tappa : Alcuni clienti Sky, infatti, dal 7 al 9 giugno sono stati ospiti a Cardiff, città di arrivo della nona tappa del giro del mondo in barca a vela vinta da Team Brunel. Chi sono stati i privilegiati? ...

Volvo Ocean Race - iniziata la discesa verso il traguardo dell’Aja : ultime ore di emozione : Con la boa al largo della Norvegia ormai alle spalle, la flotta della Volvo Ocean Race ha iniziato la discesa verso sud e verso il traguardo dell’Aja Si è aperta una lieve separazione nella flotta della Volvo Ocean Race sabato, con team AkzoNobel e Team Brunel che hanno potuto approfittare di un salto di vento inaspettato per passare a nord-est della zona di esclusione (dal traffico commerciale, detta TSS) mentre i battistrada MAPFRE e Dongfeng ...

Volvo Ocean Race – Ad Aarhus è duello tra Dongfeng Race Team e MAPFRE : Dongfeng Race Team guida con un piccolo margine su MAPFRE dopo la prima giornata di intensa navigazione dell’ultima e decisiva tappa della Volvo Ocean. L’altro contendente alla vittoria finale, Team Brunel con l’italiano Alberto Bolzan, occupa la quarta posizione. Ma la storia non è ancora scritta Gli archi-rivali di Dongfeng Race Team e MAPFRE stanno combattendo un aspro duello per la testa della Leg 11 della Leg 11 e per la vittoria finale ...

Volvo Ocean Race - iniziata l’ultima tappa : Dongfeng sfida Team Brunel e MAPFRE per la vittoria finale : Sono stati i franco-cinesi di Dongfeng Race Team a prendere l’iniziativa nell’ultima e decisiva tappa della Volvo Ocean Race, e conducono le prime fasi davanti agli avversari di Team Brunel e MAPFRE, con cui si giocano la vittoria finale Tre Team sono partiti a pari punti sul tabellone della Volvo Ocean Race, per una tappa che determinerà il nome di chi potrà alzare al cielo il Trofeo. E, nelle prime fasi della frazione da Göteborg all’Aja, è ...

Volvo Ocean Race - l’undicesima tappa decide tutto : tre equipaggi si giocano la vittoria finale : E’ quella in cui veramente ci si gioca il titolo, la finalissima. La leg 11 partirà giovedì 21 giugno da Göteborg, in Svezia, diretta all’Aja nei Paesi Bassi e sarà una sfida totale per i primi tre team della classifica generale, MAPFRE, Team Brunel e Dongfeng Race Team E’ l’ultima tappa, la più corta con le sue 700 miglia. Ma di certo non si può dire che non sia la più importante, visto quello che c’è in gioco: il Trofeo della Volvo Ocean Race ...

Volvo Ocean Race – Le Leggende a Göteborg per la regata storica : Saranno dodici le barche leggendarie che hanno preso parte a una delle 13 regate intorno al mondo che si sfideranno nuovamente. Riunite nel porto svedese di Göteborg, insieme alla flotta della Volvo Ocean Race, sono pronte a partire per l’Aja, in Olanda, sede del gran finale del giro La classifica overall sarà calcolata in tempo corretto, come succedeva in passato, ma ci sarà anche una classe per le barche più moderne. Gli spettatori a Göteborg ...

Volvo Ocean Race – A Vestas 11th Hour Racing la Gothenburg In-Port Race : Vestas 11th Hour Racing vince la Gothenburg In-Port Race, MAPFRE le Series red-line. Spettacolare regata costiera nelle acque di Göteborg, piena di azione e di cambi al vertice Vestas 11th Hour Racing dello skipper statunitense Charlie Enright si è aggiudicato la Gothenburg In-Port Race, con grande pazienza, buone scelte tattiche e buona velocità il team danese/americano è stato capace di una ottima rimonta. Ma l’altro team protagonista della ...

Volvo Ocean Race – I team pronti per la Gothenburg In Port Race di domenica : E’ la quarta volta che la Volvo Ocean Race fa tappa a Göteborg, e i fan locali non hanno mai mancato di accorrere in grandi numeri al fiume che attraversa la città svedese Mentre la classifica generale della Volvo Ocean Race è cortissima, come non mai nel passato, il tabellone delle In Port Race Series è più aperto. La battaglia più grande è quella fra i due team guidato da skipper olandesi, dove Bouwe Bekking con team Brunel in vantaggio su ...

Volvo Ocean Race - il timoniere di Team Brunel svela : “ecco cosa potrà accadere nelle prossime tappe” : Intervista ad Alberto Bolzan, timoniere su Team Brunel sulla decima tappa, da Göteborg, il suo racconto di cosa è successo e cosa potrà succedere nel gran finale Alberto, che tappa è stata la Leg 10 e come come ci si sente dopo un tale successo? “E’ stata una vittoria bellissima, forse la più bella. Nel senso che è stata una tappa corta, dove tutti danno il 100%. Fin dall’inizio siamo stati protagonisti, poi circa a metà strada c’è stata una ...

Volvo Ocean Race – Team Brunel si aggiudica la decima tappa : Team Brunel, guidato dallo skipper olandese Bouwe Bekking e con il velista italiano Alberto Bolzan, si è aggiudicato la decima tappa della Volvo Ocean Race in un finale ad alta tensione battendo gli spagnoli di MAPFRE Solo 1 minuto e 55 secondi, tanto è bastato a Team Brunel per vincere la decima e penultima tappa della Volvo Ocean Race sugli spagnoli di MAPFRE, in testa fino a ieri. Un risultato che darà sicuramente vita a un’ultima tappa ...

Volvo Ocean Race – La vittoria si gioca al fotofinish - un finale tutto da seguire : Team Brunel, guidato dallo skipper olandese Bouwe Bekking e con l’italiano Alberto Bolzan, nelle ultime 24 ore ha superato gran parte della flotta, ha sorpassato MAPFRE e si è portato in testa nelle fasi finali della Leg 10 della Volvo Ocean Race. Un finale, forse al fotofinish, tutto da seguire Mancano meno di 200 miglia alla linea del traguardo di Göteborg e le prime sei barche sono separate da meno di 10 miglia. Nessuno può stare tranquillo e ...

Volvo Ocean Race - MAPFRE si prende la testa della corsa : gli spagnoli comandano la decima tappa : Gli spagnoli di MAPFRE hanno preso la testa della flotta della decima e penultima tappa della Volvo Ocean Race, nella veloce risalita della costa scozzese Il vento leggero e instabile degli scorsi giorni è ormai solo un ricordo. Le sette barche hanno attraversato la zona di transizione e ora godono di un potente sud-ovest che li spinge a grande velocità verso nord-est, al largo della costa scozzese. I log di bordo fanno segnare 20 nodi di ...

Volvo Ocean Race – Passaggio delicato per i sette team impegnati al raggiungimento del traguardo della Leg 10 : I sette team della Volvo Ocean Race hanno la prua in direzione completamente opposta a quella della linea ideale per il traguardo della Leg 10 di Göteborg, per attraversare una dorsale di vento leggerissimo che potrebbe essere la chiave per la vittoria di tappa e finale Per un bizzarro gioco del destino le sette barche si sono trovare a puntare verso ovest, allontanandosi dalla rotta per il traguardo svedese, per riuscire a passare oltre una ...

Volvo Ocean Race – Dongfeng Race Team guida la flotta oltre il Fastnet : I leader della classifica generale della Volvo Ocean Race, i franco/cinesi di Dongfeng Race Team, hanno guidato la flotta oltre la famosa roccia del Fastnet in prossimità della punta meridionale dell’Irlanda. Ma i giochi restano aperti Quando sono passate meno di 24 ore dalla partenza di Cardiff, le prime sei barche sono racchiuse in sole tre miglia e continuano a navigare con vento leggero. La tensione nella undicesima tappa, penultima del ...