Volleyball Nations League – Italia-Francia | gli azzurri ritrovano il sorriso a Modena

(Di domenica 24 giugno 2018): l’piega 3-0 lae si regala una notte di speranza. Un’tutta muscoli e cuore piega lacon un netto 3-0 (25-21, 25-22, 27-25) al termine di una gara davvero ben giocata e durante la quale ha dimostrato una certa superiorità rispetto agli avversari soprattutto a muro (15 in totale contro i 5 dei transalpini). La partita è stata bella, intensa e vibrante con Giannelli e compagni che si sono resi protagonisti di una serata da ricordare. Il successo di questa sera regala alla Nazionale un’ulteriore minima speranza di qualificazione in virtù dei risultati maturati oggi. La Polonia, infatti, sconfitta dal Brasile è ora a una sola vittoria di distanza. Decisivi saranno dunque i match di domani: di certo la situazione non è delle migliori dato che i polacchi con un successo sull’Australia staccherebbero il pass per Lille, ma nello ...

Volleyball Nations League – L'Italia ko a Modena contro la Russia : Volleyball Nations League: L'Italia cede 3-0 alla Russia davanti al pubblico di Modena L'Italia è uscita sconfitta con il punteggio di 0-3 (21-25, 22-25, 20-25) contro la Russia nel primo match di questo ultimo round della fase preliminare della Volleyball Nations League. Oggi la formazione di Blengini pur lottando non è riuscita ad avere ragione della squadra allenata da Sergei Shliapnikov che è sembrata essere più in forma. A questo punto le ...

Volley : Volleyball Nations League - la Russia è più forte - azzurri ko : MODENA- Lottano gli azzurri, a sprazzi esprimono una bella pallavolo e mettono in difficoltà i russi, ma alla fine i Campioni d'Europa fanno pesare tutta la loro classe e ci impongono, davanti al ...

La Volleyball Nations League arriva a Modena : le agevolazioni per i possessori di biglietto o abbonamento : "Scopri la magia di Modena anche a tavola!". arriva a Modena la Volleyball Nations League: ecco i ristoranti dovei tifosi in possesso di biglietto o abbonamento hanno diritto al 10% di sconto Per tutta la durata della Volleyall Nations League, Modena Volley garantisce a tutti i tifosi in possesso di biglietto o abbonamento, il diritto al 10% di sconto su ogni pasto presso alcuni ristoranti, importanti partner gialloblù. Di seguito l'elenco di ...

Volleyball Nations League femminile – Il Presidente Cattaneo elogia le azzurre : Volleyball Nations League femminile: il bilancio del Presidente Cattaneo Si è conclusa la scorsa settimana la Volleyball Nations League della nazionale femminile italiana e, mentre gli azzurri nel week end riceveranno il calore del pubblico di Modena, per il Presidente federale Pietro Bruno Cattaneo è tempo di bilanci: "Sono convinto che il percorso delle azzurre sia stato assolutamente positivo, anche se come è ovvio c'è il dispiacere di non ...

Volleyball Nations League – "Le tue scarpe al centro" : l'Azimut Modena invita i tifosi ad aderire all'iniziativa : "Le tue scarpe al centro". Durante la VNL di Modena porta le tue scarpe usate al PalaPanini. La gomma raccolta verrà riciclata producendo una pavimentazione antitrauma Il materiale ricavato verrà donato al comune di Amandola, colpito dal sisma nel 2016, per la creazione di un nuovo parco giochi. Modena Volley aderisce all'iniziativa regionale "Le tue scarpe al centro", promosso dall'Area Educazione alla sostenibilità di Arpae ...

Volleyball Nations League – L'Italia ko contro l'Australia a Seoul : Volleyball Nations League Maschile: L'Italia cede 3-1 all'Australia a Seoul L'Italia chiude il quarto round della sua Volleyball Nations League con una sconfitta per 1-3 (25-27, 25-18, 19-25, 23-25) contro l'Australia. Un ko frutto di una prestazione al di sotto delle aspettative e che, in questo momento del torneo, potrebbe complicare il percorso della squadra verso la Final Six di Lille. Allo stato attuale tutto è ancora da decidere, ma di ...