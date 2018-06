Volley | Nations League 2018 | Italia | addio Final Six L’Australia non fa regali | passa la

Volleyball Nations League – Italia-Francia : gli azzurri ritrovano il sorriso a Modena : Volleyball Nations League: l’Italia piega 3-0 la Francia e si regala una notte di speranza Modena. Un’Italia tutta muscoli e cuore piega la Francia con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 27-25) al termine di una gara davvero ben giocata e durante la quale ha dimostrato una certa superiorità rispetto agli avversari soprattutto a muro (15 in totale contro i 5 dei transalpini). La partita è stata bella, intensa e vibrante con Giannelli e compagni che si ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-USA (24 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi domenica 24 giugno si gioca Italia-USA, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Al PalaPanini di Modena andrà in scena l’ultima partita della fase preliminare e per gli azzurri sarà anche l’ultimo incontro nel prestigioso torneo internazionale visto che purtroppo non siamo riusciti a qualificarci alla Final Six. I ragazzi di Chicco Blengini scenderanno in campo soltanto per l’onore e per provare a ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-USA - per chiudere in bellezza. Gli azzurri cercano la vittoria di lusso : Questa sera l’Italia concluderà verosimilmente la propria avventura nella Nations League 2018 di Volley maschile. Al PalaPanini di Modena gli azzurri affronteranno gli USA nell’ultimo incontro della fase preliminare. I ragazzi del CT Chicco Blengini scenderanno in campo soltanto per l’onore e per chiudere in bellezza, a meno che la Polonia non perda contro l’Australia e dunque riaccenda le nostre speranze di ...

Volley : Nations League Impresa azzurra con la Francia le finali ancora raggiungibili : Decisivi saranno dunque i match di domani: di certo la situazione non è delle migliori dato che i polacchi vincendo due set contro l'Australia staccherebbero il pass per Lille, ma nello sport nulla è ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia si qualifica se… Tutte le combinazioni : gli azzurri tifano l’Australia - serve l’impresa con la Polonia : L’Italia ha ancora una remota possibilità di qualificarsi alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. serve davvero un miracolo sportivo ma gli azzurri devono crederci davvero fino in fondo. Siamo arrivati all’ultima giornata della fase preliminare, cinque squadre sono già certe del pass per gli atti conclusivi (Russia, Francia, Brasile, USA, Serbia) e l’ultimo posto ormai è un discorso tra Polonia e Italia. ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Francia 3-0 - le pagelle degli azzurri. Zaytsev guerriero - Anzani-Mazzone granitici : L’Italia si è scatenata al PalaPanini di Modena e ha sconfitto la Francia nel penultimo atto della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono superati contro i transalpini reagendo a un momento difficile. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. IVAN Zaytsev: 9. Un vero condottiere. Questo è il vero Zar, questo è il capitano che vogliamo sempre ammirare, questo è l’opposto di cui l’Italia ha ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia alza la cresta - Francia demolita 3-0! Reazione azzurre - Zaytsev show a Modena : L’Italia si risveglia all’improvviso e regala una serata magica al pubblico del PalaPanini di Modena. Dopo lo schiaffone preso contro la Russia meno di ventiquattro ore fa, gli azzurri rinascono e sconfiggono la Francia con un roboante 3-0 (25-21; 25-22; 27-25) nella penultima giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno confezionato una partita perfetta, mettendo sotto i transalpini ...

LIVE Italia-Francia - Nations League Volley in DIRETTA : l’eterna sfida a Modena - azzurri per l’onore. Zaytsev-Ngapeth - che duello : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri cercano la vittoria di lusso contro i transalpini nell’eterna sfida tra cugini: al PalaPanini di Modena andrà in scena una partita di lusso, anche se la nostra Nazionale è in difficoltà tecnica e fisica. I ragazzi del CT Chicco Blengini scenderanno in campo soltanto per l’onore e per cercare di regalare ...

Volleyball Nations League – L’Italia ko a Modena contro la Russia : Volleyball Nations League: L’Italia cede 3-0 alla Russia davanti al pubblico di Modena L’Italia è uscita sconfitta con il punteggio di 0-3 (21-25, 22-25, 20-25) contro la Russia nel primo match di questo ultimo round della fase preliminare della Volleyball Nations League. Oggi la formazione di Blengini pur lottando non è riuscita ad avere ragione della squadra allenata da Sergei Shliapnikov che è sembrata essere più in forma. A questo punto le ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Francia - azzurri in campo per l’onore e il riscatto. Addio Final Six - ma che sfida a Ngapeth : Ora si gioca soltanto per l’orgoglio, per il riscatto e per l’onore. Italia scenderà in campo questa sera (ore 20.30) per affrontare la Francia nel penultimo match della Nations League 2018 di Volley maschile, incontro che purtroppo ha poco da dire ai fini dei risultati visto che gli azzurri non possono più ambire alla qualificazione alla Final Six. Un successo sarebbe davvero troppo importante per il morale di tutto il gruppo che ...