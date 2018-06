Volley – Kinderiadi-Trofeo delle Regioni | tutto pronto per la 35ª edizione

sportfair

: Kinderiadi: i vastesi Andrea Baiocco e Lorenzo Menna al Trofeo delle Regioni. Le foto - vastowebnews : Kinderiadi: i vastesi Andrea Baiocco e Lorenzo Menna al Trofeo delle Regioni. Le foto - ilnazionaleit : Volley femminile - Lpm Mondovì, la giovane palleggiatrice Chiara Ghibaudo parteciperà alle “Kinderiadi Trofeo dell… -

(Di domenica 24 giugno 2018): lunedì a Pescara il via ufficiale della 35aper il via alle. Lunedì la cerimonia di apertura della manifestazione segnerà l’inizio ufficiale della trentacinquesimadel grande evento di pallavolo giovanile, che per la prima volta sbarca in Abruzzo. L’appuntamento è alle 18 circa, quando le rappresentative si ritroveranno nella zona della vecchia stazione di Pescara, da dove muoveranno per attraversare Corso Umberto ed arrivare alla Nave di Cascella, la fontana che è uno dei simboli della città e del suo splendido lungomare. Qui il cerimoniale proseguirà con altri significativi momenti alla presenza di numerose autorità. Sarà il primo atto di un evento atteso, che vedrà la presenza nel corso della settimana di 42 rappresentative regionali, 523 atleti, 210 componenti degli ...