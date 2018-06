' Vogliamo solo far rispettare le leggi del mare' Intervista a Gian Marco Centinaio

agi

: L'università dovrebbe essere tipo: io mi presento all'esame e tu me lo fai passare solo perché mi ci sono presentat… - itsmhere_ : L'università dovrebbe essere tipo: io mi presento all'esame e tu me lo fai passare solo perché mi ci sono presentat… - Janus0148 : RT @AnimalRepublic1: Nero viveva in giardino solo soletto, la solitudine e gli ormoni lo rendevano aggressivo e molto stressato. Ora lo abb… - CarenteStella : RT @LaScuolaDiAtene: Diventiamo ridicoli solo quando vogliamo apparire quello che non siamo Giacomo Leopardi #24Giugno -

(Di domenica 24 giugno 2018) Il settore vitivinicolo è centrale nell'economia italiana e occupa circa il 50% del business. Ha qualche proposta specifica per sostenerlo e per promuoverlo? 'Vino significa Italia in tutto il mondo. ...